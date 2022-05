La diseñadora almeriense Susana Lirola lanza su nueva colección ‘Stone Woman’

La diseñadora almeriense Susana Lirola acaba de lanzar una nueva colección para 2023 que se denomina Stone Woman, fruto de dos años de pensar mucho en momentos difíciles debido a la pandemia del coronavirus. “Esta colección representa el poderío y el empoderamiento de la mujer. Y para mí que mayor poderío que contar con el oro de Almería, que es el mármol”.

“Esta colección es de las más emocionales que he hecho en mi vida, y donde vaya me estoy llevando un trozo de mi tierra”, sostiene Susana Lirola que acaba de llegar de Londres muy emocionada donde ha obtenido un gran éxito. “Para mí ha sido un orgullo estar con otras empresas españolas en Londres mostrando mi nueva colección”.

“La moda ha pegado un gran cambio, la forma de vender y la forma de comprar el cliente ha cambiado mucho”, apunta la diseñadora. “Eso me hizo que me planteara hacer algo que fuera muy sostenible, controlando mucho los tejidos que compro, que sean lo más sostenibles posible, para dañar lo menos posible al medio ambiente”.

En lo que se refiere al diseño, Lirola apunta sobre la colección que “me he ido a líneas muy básicas, porque pienso que la mujer hoy día después de lo que hemos pasado quiere ir guapa en cualquier momento. Hemos hecho un esfuerzo para hacer una relación calidad-precio muy aceptable y acorde con el tiempo que estamos viviendo”.

“Esto es una apuesta de futuro, el día de mañana todos queremos ser diferentes y no queremos vestirnos de forma uniformada, y que las grandes empresas por mucho que se empeñen no pueden ser tan sostenibles como yo, porque nada más que los gastos que generan en el transporte de un lado a otro ya no son sostenibles. Yo confecciono aquí y de aquí directamente sale todo”, explica.

En lo que respecta a los colores predominantes en la moda para 2023, Susana Lirola sostiene que “habrá rojos, mostaza, verdes, azules y también blanco”, al tiempo que asegura que “nunca voy contra las tendencias, pero siempre busco el color que a cada mujer le pueda favorecer”.

Una colección de tanta calidad había que presentarla como nunca. Por eso, Lirola pensó que el mármol de Almería, ubicado en las canteras de Macael sería el soporte para mostrar unas prendas únicas. “Lo pensé mucho y al final opté por algo nuevo y además que no estuviera muy visto. Hubo un momento que pensé quiero una cantera. Y así lo hicimos, elegí a la modelo Rocío Ferreras de Navarro Pasarela y junto a mi equipo y el fotógrafo Clemente Jiménez se ha hecho un catálogo que para mi gusto ha quedado fascinante. Tengo que agradecer el trabajo de Tocados Maradri y Peluquería y estética Amate peluqueros”.

Y es que los dos años de pandemia han sido muy productivos para Lirola. “El primer mes fue terrible, porque no sabía que hacer y después de mucho llorar, me puse las pilas y decidí hacer mascarillas. Hice un prototipo de mascarillas después de más de 30 pruebas. Ya me puse manos a la obra e hice 40.000 mascarillas para empresas”, recuerda.

No hay que olvidar que Susana Lirola tiene cuatro negocios. “Tengo el negocio de la alta costura que hago mis trajes a medida, luego aparte mi negocio de mi marca propia y he creado una marca propia denominada Mangana; luego otro negocio es el diseño que hacemos para otras marcas, que no puedo decir cuales son porque hay un contrato de confidencialidad y luego tengo la Escuela de Moda”.

Hace unos días ha regresado de Londres donde ha participado junto a otras diez empresas donde ha presentado la colección. “Ha sido una experiencia maravillosa y ha gustado mucho esta colección Stone Woman”. De momento, a Susana Lirola no le faltan ilusiones.