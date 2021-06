La eficiencia de los insectos en la conversión de alimentos

En realidad, éste ha sido un café distinto. Primero, porque fue lo que ahora se llama virtual. Segundo, porque el único que lo tomaba era yo. Tercero, porque tomé descafeinado. Y cuarto, porque sobre el café estuvieron, todo el tiempo, revoloteando insectos de todo tipo, solo que en sentido figurado.

Los presentes: Josefa Sánchez-Muros y Fernando García Barroso, y un servidor. Como es lógico, con un tema tan interesante como es el estudio de los insectos como nueva fuente de proteínas, entre otros aspectos, la charla no puede ser monótona. Ello a pesar de que mis únicos recuerdos relacionados con los insectos, son mis gusanos de seda de niño, el examen de 100 nombre científicos de don José María Artero, y mi compañero del Instituto Felipe Pascual, y sus colecciones en la Universidad de Granada.

Para conocer un poco el mundo de los insectos leí, en una publicación de la FAO, que: “los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos por ser especies de sangre fría. Las tasas de conversión alimento-carne, pueden oscilar en función de la clase de animal, pero en el caso de los insectos son extremadamente eficientes. Por término medio los insectos pueden convertir 2 kg de alimento en 1 kg de masa de insecto, mientras que el ganado requiere 8 kg de alimento para producir 1 kg aumento de peso corporal.

Los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos por ser de sangre fría

Además, los insectos pueden alimentarse de residuos biológicos como residuos alimentarios o de origen humano, abono y estiércol, y pueden transformar estos residuos en proteínas de alta calidad, que a su vez pueden utilizarse como piensos.

Por otra parte, aunque el contenido nutricional de los insectos depende de su etapa de vida, se acepta ampliamente que: los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado.

Los insectos son especialmente importantes como complemento alimenticio para los niños desnutridos porque la mayor parte de las especies de insectos contienen niveles elevados de ácidos grasos comparables con el pescado.”

Nada más comenzar la conversación se les notas su pasión por la investigación, que les permitió que la Junta de Andalucía les aprobara su primer proyecto de investigación en este campo y: “con el concurso de una subvención concedida por la Junta de Andalucía, fueran los primeros investigadores españoles en trabajar con los insectos como sustitutos de la harina de pescado como alimento en acuicultura”.

En este campo de trabajo, el principal problema radica en las ingentes cantidades de harina de pescado que se consumen. Ahora bien, como contrapartida, está el hecho de que “los insectos se alimentan de residuos” y de esta materia prima “tenemos ingentes cantidades también”, por lo que digamos que el coste de la alimentación de los insectos sería negativo. Se retirarían enormes cantidades de residuos del medio ambiente.

En relación con la tecnología-industria de los insectos, añade la Prof. Sánchez-Muros que “en España “nos estamos quedando atrás, actualmente no son frecuentes las novedades”.

Lo cierto es que tras estas afirmaciones, a un servidor le iba picando, aún más, la curiosidad sobre su trabajo. Lo primero, señalar que el número de insectos distintos que hay en el mundo, se acerca a los “big data”. Y lo segundo, que hay trabajos hechos en Guinea Ecuatorial que pusieron las bases para poder conocer actualmente multitud de insectos utilizables, tanto en alimentación animal como humana.

Si se consiguiera la aceptación y consumo de insectos se acabaría con los residuos vegetales

Actualmente, este Grupo de Investigación está trabajando en “mejorar el valor nutritivo de los insectos, modificando las condiciones de cría y el posterior tratamiento de la harina de insectos obtenida”.

Me dicen una frase que suena “brutal”, como dicen los modernos, “si se consiguiera la aceptación y consumo de los insectos por parte de las piscifactorías y la alimentación humana, ambas factibles, se acabarían los residuos vegetales en el mundo”. Insisten en que “es un alimento totalmente sostenible”, ya que no solo no produce residuos, sino que los consume.

Por esa razón abogan por “una colaboración entre la agricultura y la cría de insectos”. Sin embargo, esta colaboración es difícil de conseguir, “porque no encuentran cauces fluidos para establecer contactos y colaboraciones”. Además me señalan que, “su trabajo está en el laboratorio, y está claro que no lo pueden descuidar, así que echan en falta, por parte de la UAL, ayuda en la búsqueda de posibles clientes para el establecimiento de acuerdos de elaboración de trabajos” Pero aquí no acaban las demandas, ya que “en lo que respecta al sistema de compras instaurado en la UAL, perfectamente pueden tardar una semana en hacer una compra menor, de cualquier insumo preciso en el laboratorio. Se trata de una plataforma con muchos requisitos y que curiosamente no solo no agiliza el trabajo del investigador, sino que lo ralentiza”.

Explican el desglose de los proyectos de investigación, que es s.e.ú.o.: el 16% va a parar a costes indirectos para la UAL, el 21% a costes directos y el resto se reparte de la siguiente forma: 60% al grupo de investigación, y 40 % para un fondo de investigación, por lo que el beneficio económico conseguido de los proyectos privados es muy reducido”.