Los festivales sí llenan el coso de la Avenida Vilches

Maravilloso día en lo climatológico que, paradógicamente, pudo influir en que la plaza no se llenase, pues hubo gente que por la mañana fue a la playa y a las 17.30, hora de inicio del festejo, le dio pereza de volver a casa, ducharse e ir al los toros. A pesar de ello, estupenda entrada (ya la quisieran las corridas de la Feria).

Quizá habría que preguntarse: ¿Si en Almería hay afición a los toros, ¿por qué hay entradas tan pobres en la Feria? ¿Son los precios de las localidades, la inadecuada ubicación de los festejos en los días de Feria, el horario, el ganado, la deficiente publicidad, la poca continuidad de festejos en Almería (con 2 ó 3 al año es imposible crear afición) la poca colaboración de organismos oficiales...?

En fin, tiempo hay de aquí a agosto para tratar de solucionarlo y revertir la cuesta abajo en la que se halla sumida la asistencia a los toros en nuestra ciudad. No digo ‘la afición a los toros’ porque ayer quedó claro que sí la hay; pero, por algunos motivos, en la Feria no van a la plaza.

En el apartado artístico, no hubo sorpresas, lo que se esperaba de cuatro toreros de alternativa y dos alumnos de la Escuela Taurina. Si acaso, el que la rejoneadora Lea Vicens no se acopló con su novillo e incluso el caballo sufrió un resbalón que casi le cuesta caro; o que Jorge Martínez se fue de vacío pero (y no es por poner paños calientes) le tocó un novillo imposible, tobillero, que no pasaba del engaño y lo buscaba descaradamente y al que mató con oficio ante el constante gazapeo del bicho.

Fandi, con su habitual poderío en banderillas y tremendismo con la muleta; Perera y Cayetano, con su toreo clásico, elegante, de alta escuela.

Los tres fueron premiados con dos orejas. Los almerienses, ya hemos dicho que Jorge no ha podido hacer nada; Fran Lupión no pudo nunca con su enemigo, aún le falta rodaje y fue aplaudida su buena voluntad; y Blas Márquez sí se impuso a su eral, incluso mató bien y fue premiado con dos orejas.