Las fiestas de Navidad, a punto de 'descoronarse'

El equipo de Ramón Fernández-Pacheco ha llevado a Pleno otra modificación presupuestaria, esta vez de 95.000 euros, para pagar las tres coronas gigantes que esta Navidad sustituirán a la popular bola y el túnel de la plaza de la Catedral. Un gasto extra que la oposición estima no debería asumir el Ayuntamiento ante los 30 millones de euros que, por sentencia, tiene que pagar el Consistorio por las expropiaciones del paseo marítimo.

La ‘fiesta’ del equipo de gobierno se la ha salvado la abstención del PSOE, ya que Ciudadanos, Vox y Podemos han votado en contra con los reparos del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, especialmente contra el portavoz de la formación naranja, Miguel Cazorla, enzarzándose el edil del PP en un agrio rifirrafe con salidas de tono. Sánchez comparó a Cazorla con ese “cuñado que lo sabe todo pero que, cuando le invitas a casa, no trae ni una triste botella ni sabe hacer una paella”, a lo que sumó que “luego será el primero en querer salir en la foto con las coronas” porque, “el año pasado casi me rompe las costillas”. No se quedó la cosa ahí, yendo Sánchez mucho más allá. Recomendó al portavoz de Cs “esconderse bajo el mármol” cuando se hable de sentencias, sacando a relucir el Kiosco Oasis y acuerdos en “servilletas”. “Ni he estado en el banquillo, ni hubo juicio ni hay servilletas”, respondió un experto en “arroces”, inclinado a la contención del gasto.

Las coronas serán, no obstante, instaladas.