Se fugan 13 inmigrantes del Albergue Juvenil de Almería

Un total de 13 inmigrantes confinados en el Albergue Juvenil de Almería, acondicionado para acoger a las personas que dan positivo en las pruebas de covid-19 tras su llegada a puerto al ser rescatadas de pateras, o que son contactos estrechos de los anteriores, se fugaron este miércoles de dichas instalaciones sin haber concluido su periodo de cuarentena.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Diario de Almería que dos de ellos lo abandonaron por la tarde, así como que el resto hicieron lo propio ya por la noche.

Asimismo, han precisado que alrededor de unos 40 inmigrantes se encontraban en este espacio cuando se produjeron los hechos, si bien en estos momentos quedan 21 personas en el mismo ya que, además de aquellos que se han escapado, otros confinados han recibido el alta en las últimas horas.

Por otro lado, se ha apuntado a este periódico que esta situación ya se producía cuando se alojaba a dichos migrantes en el el Diverhotel Odyssey Aguadulce, por lo que no se trata de una situación nueva. No obstante, han incidido en que se trata de casos anecdóticos, recordando que cualquiera de los espacios habilitados para dichas cuarentenas no son cárceles, por lo que no se encuentran retenido.

Han precisado, eso sí, que el Albergue Juvenil cuenta con diferentes medidas, como guardias de seguridad, para garantizar que todo discurre tal y como está previsto cuando se adopta esta medida por parte de las autoridades sanitarias a la hora de frenar la propagación de la covid-19.