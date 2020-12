La Federación Horeca, que integra a las ocho asociaciones de hostelería provinciales de Andalucía entre ellas la almeriense Ashal, ha enviado un duro comunicado en el que anuncia que "rompe todo tipo de relación con la Junta de Andalucía por su maltrato evidente y continuado al sector, al que no ha dudado en señalar desde el punto de vista institucional como una actividad de riesgo aun a pesar de las evidencias científicas aportadas por el propio Ministerio de Sanidad que demuestran que no es así". Asimismo, los hosteleros piden la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su gestión de las restricciones, que "ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia y la buena voluntad de la hostelería", señalan. Denuncian que se ha hecho una utilización política del sector, al que no ha ayudado a compensar las enormes pérdidas acumuladas en la pandemia "ni con un plan de rescate largamente pedido ni con medidas de relajamiento de horarios que han estado en sus manos y que ha decidido no aplicar, soslayando los ejemplos de otras zonas de España que se han demostrado absolutamente eficaces". El sector de la hostelería andaluza considera inaceptable "el continuo atropello por parte del Gobierno andaluz y la falta de rigor en la motivación de sus decisiones, así como la falta de respaldo científico para ordenar el cierre de la hostelería de 18 a 20 horas durante todo el periodo de Navidad". "La desafortunadísima frase del presidente de la Junta de que la gente “se relaja más” de 18 a 20 horas no resiste el más mínimo análisis científico ni político; y constituye una falta de respeto a los más de 250.000 trabajadores del sector en Andalucía", señala Horeca."La Junta de Andalucía ha decidido sacrificar a la hostelería, un sector que solo pide poder trabajar. La hostelería tiene memoria y no va a olvidar esta nueva afrenta sin motivo y totalmente inesperada de un gobierno regional que no ha sabido estar a la altura y que ha optado por condenar a todo un sector productivo a ver recortada su actividad en las fechas navideñas basándose en un argumento puramente subjetivo", indica la federación hostelera.

Anuncian movilizaciones en toda Andalucía