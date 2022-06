¡Suerte, maestro Cabrera!

Nada más comenzar la entrevista, me dice: “Me habría gustado tomar la alternativa en Almería, en la plaza cuyo albero pisé por vez primera con seis años como alumno de la Escuela Taurina y ante mi gente; pero lo tardío de nuestra Feria, el nuevo empresario a quien aún no conozco y una serie de circunstancias no lo han hecho posible. Eso sí, pon que me encantaría debutar esta Feria como torero de altenativa ante la afición almeriense” Puesto queda, maestro.

Domingo 5 de junio a las 6 de la tarde. El portón de cuadrillas del coso francés de Vic-Fezensac se abrirá y por él saldrán para hacer el paseíllo los veteranos Morenito de Aranda, Alberto Lamela y el toricantano José Cabrera, nuestro paisano, dispuesto a tomar la alternativa ante toros de Cebada Gago. Échenle un vistazo a la foto pequeña y verán las cornamentas que se gastan los bichos. Y son éstos los que van a salir al ruedo, no es una foto de archivo. Entre esas perchas tendrá que meterse el almeriense para banderillear y para matarlos. Lo difícil no será entrar sino salir de ahí.

El coso taurino de Vic-Fezensac es de primera categoría y José Cabrera confía en la repercusión mediática que puede tener su seguro éxito. “Ya toreé allí el pasado verano y, aunque es una plaza más bien pequeña, similar a la de Almería, toda la España y la Francia taurinas se enterarán de las orejas que pueda cortar. La actuación a la que aludo resultó muy positiva y quedó apalabrada mi alternativa para este año. Al estar a comienzos de temporada, confío en que mi posible éxito repercuta en los contratos que firme para este verano”.

Ya de entrada tiene uno que le comunicó ayer mismo su apoderado, José Ángel Martín. “Así es; eres la primera persona, aparte de la familia, a quien digo que tengo ya mi primer festejo como torero de altenativa. Será en la plaza mexicana de Tlaxcala el día 25 de este mes. También hay gestiones para torear algunos otros pero aún no puedo desvelarlos, Eso sí, mi gran sueño es torear en mi Almería ante mi público esta Feria. Espero que el nuevo empresario me tenga en cuenta”.

¿Qué hará José Cabrera lo que queda de semana, que se le va a hacer larguísima, hasta que llegue el domingo? “Pues apenas acabemos la entrevista (se la hice ayer martes) me voy a Cádiz a un tentadero en la ganadería de Cebada Gago. Mañana viajaré a Madrid a recoger el traje de luces que me ha hecho el sastre taurino Paco Méndez. ¿El color? Pues no lo sabe nadie pero te lo digo: sangre de toro y bordado en oro. Lo estrenaré en el festejo. Luego regresaré a Almería y aquí estaré hasta el viernes que saldré hacia Madrid, me reuniré con la cuadrilla y hacia Francia”.

La cuadrilla que será testigo de tan señalado día en su vida profesional la formarán Alejandro Sánchez, Roque Vega y José Luis Plaza. “Con su inclusión, quiero rendir un homenaje a su padre, Pepe Plaza, director de la Escuela Taurina cuando yo era alumno, recientemente fallecido”. Además de gran profesional, gran persona nuestro paisano.

¿Habrá Puerta Grande? “Confío en que sí. He toreado 33 novilladas, cortado unas 70 orejas y 3 rabos y creo estar preparado para dar el salto. Vendrán a verme toda mi familia, incluida Carmen, mi novia, Luis Rogelio, Manuel Guzmán y amigos a los que no voy a defraudar, seguro”. Ya sólo falta desearle: ¡¡Suerte, maestro!!