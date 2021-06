La luz duró en El Puche poco más de un mes tras sus protestas en la calle

Desde el pasado mes de octubre, los vecinos de La Chanca vienen protestando. Lo hacen porque es un barrio olvidado, pero, principalmente, porque tienen convivir diariamente con cortes continuos de luz. Primero protestaron por las calles de la ciudad y luego decidieron plantarse frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el fin de encontrar un apoyo para solucionar los problemas a los que se enfrentan desde hace cuatro meses en su barrio.Eso ocurrió en febrero.

“Sorprendentemente, desde esas protestas estuvimos mes y medio con luz, pero desde el 21 de marzo volvemos a tener cortes diarios”, explica Francisca, vecina del barrio que ha tenido que ir incluso a Torrecárdenas con un ataque de ansiedad debido a la situación por la que está pasando. “Esta situación no se la deseo a nadie”, añade.“Yo vivo aquí desde que tengo uso de razón y tengo contador de toda la vida. Siempre he tenido en regla mi contrato, he pagado todos los recibos... pero fíjese en la situación en la que me encuentro. Después de las protestas nos volvió la luz algo más de un mes, pero después volvió a cortarse. Hemos estado con luz apenas media hora al día y desde la semana pasado estamos sin electricidad seis horas. Hemos reclamado a todos los sitios de los que tenemos constancia, pero nadie nos ayuda”.

En la actualidad, los cortes se están produciendo desde las tres de al tarde hasta las nueve o diez de la noche, aunque esto puede variar en función del día o de la semana.Francisca explica que tuvieron que acceder a un motor con funciona con gasolina para tener electricidad en horas cruciales del día, como para poder cocinar o ducharse, y que incluso planteó a Endesa que se hiciera cargo de los gastos de gasolina: “Tengo todos los recibos y se lo comuniqué, pero dicen que no se hacen cargo”. La misma vecina explica que ya hay vecinos que ya han contratado el servicio tras llevar a cabo el proceso oportuno y llevan esperando seis meses tener electricidad porque aún no se ha dado el paso de ponerlos en servicio. No tienen los contadores instalados.“Vienen, cambian el fusibles y se van de momento. No revisan los postes y así seguimos, sin potencia”, agrega Francisca.

“Es cierto que pusieron postes y el cableado, pero no han hecho las conexiones, así que seguimos con el problema”, apostilla.“En Navidad decidimos darnos una vuelta por al capital. Ya estábamos sin luz... Hay que imaginarse lo que es vivir en una casa donde no tienes electricidad, el agobio es máximo. Y en ese recorrido, mi hija vio todas las luces navideñas encendidas... y se emocinó. No sabía porque en la calle se hacía ese gasto y en su casa no hay luz”, explica su padre, Miguel Gómez, que tiene dos hijos que durante este curso han tenido que realizar sus deberes haciendo uso de linternas.

Respuesta de Endesa

Endesa afirma que trabaja en el desarrollo de un plan de actuación para hacer frente a la problemática que generan los enganches ilegales en los barrios almerienses de Quemadero, Pescadería y El Puche y que se está extendiendo a otras zonas de la ciudad.“Endesa y las entidades competentes están trabajando de forma coordinada con el fin de aunar esfuerzos para intentar poner fin al origen de la sobresaturación de las redes eléctricas, como son los enganches ilegales, principalmente los destinados al cultivo de marihuana, que provocan cortes de suministros que afectan a todos los vecinos de la zona. En este sentido el plan de actuación que está estudiando la Compañía prevé un refuerzo mayor de las redes de baja tensión, digitalizándolas y dotándolas de la última tecnología con el fin de intentar evitar los enganches ilegales a estas redes que no solo afectan al suministro de los clientes con contratos en vigor, sino que sobre todo representa un peligro para la seguridad de las personas que viven en estos entornos”, aseguran.

Endesa explica que todas las medidas llevadas a cabo por Endesa tienen como objetivo hacer frente a la saturación de las redes que provocan los enganches ilegales en estas zonas de la capital almeriense. Una realidad que supone sobre todo un problema para la seguridad de las personas que viven en estos entornos ya que las instalaciones eléctricas al quedar desprotegidas tras una manipulación pueden sufrir daños como incendios.Añade que las instalaciones manipuladas no disponen de los preceptivos elementos de protección, tal y como está recogido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, para preservar la seguridad de las personas y los bienes. Estos enganches irregulares a la red se realizan con materiales no adecuados y sin cumplir las normas de seguridad, generando un enorme peligro para la persona que comete el fraude y para todos sus vecinos, al carecer de protecciones frente a cortocircuitos, electrocuciones o incendios, que se podrían expandir más allá de las viviendas particulares a los bloques de pisos, generando un riesgo real de lesiones graves o incluso de muerte.

Estas viviendas con conexiones irregulares a la red eléctrica, dice Endesa, carecen de los sistemas de protección básicos: el de la vivienda (cuadro eléctrico), el del cuarto de contadores que protege al portal y el de la caja general de protecciones que salvaguarda al bloque de pisos. En esta situación la única protección que actúa para evitar un incendio es la del centro de transformación de Endesa.En el último año Endesa ha invertido más de 300.000 en actuaciones de refuerzo de las infraestructuras eléctricas, cuadriplicando la potencia instalada en estas zonas de Almería donde de media el 60% de la energía la consumen suministros sin contratos en vigor.En total los técnicos de Endesa han conectado tres nuevos centros de transformación en Quemadero, Pescadería y El Puche.

Los nuevos centros de transformación cuentan con una capacidad de 2.000 KVA cada uno de ellos por lo que, junto a la ampliación de capacidad de otro centro de transformación de 1.000 a 2.000 KVA en el Barrio de Cerro San Cristóbal, la potencia en estos barrios afectados por la sobrecarga de las redes derivada de los enganches ilegales se cuadriplica.A estas medidas se une la renovación de cableado de media y baja tensión, tendiendo más de 12.000 metros de cableado por los barrios de Pescadería, Quemadero, Piedras Redondas, Almendros, El Puche y Cerro San Cristóbal.

A pesar de estos esfuerzos los problemas se siguen registrando agravándose en zonas como El Puche, donde un mismo centro de transformación recién renovado ha salido ardiendo hasta en dos ocasiones debido a la sobrecarga de la red que provocan los enganches ilegales en esta zona concreta donde el 77% de los suministros carecen de contrato, llegando incluso en algunas zonas al 90% de suministros con fraude.En el caso de Pescadería únicamente el 20% de los suministros tiene contrato en vigor y llega a haber calles con solo 7 contratos de suministro, con una incidencia de fraude que supera el 90% en algunos casos.

En la zona de Los Almendros, el fraude registrado en el centro de transformación que abastece a esta zona alcanza el 63% y en Quemadero, con un 50% de fraude, se han realizado numerosas intervenciones con las fuerzas del orden en las que se han detectado varios bloques donde los sótanos estaban destinados al cultivo de marihuana.Endesa y las fuerzas del orden colaboran de manera estrecha con el fin de atajar esta problemática. En 2020 solo en El Puche se llevaron a cabo el 34% de los expedientes por fraude de toda la provincia de Almería, llegándose a detectar bloques enteros de viviendas sin un solo contrato en vigor. En concreto, en una intervención policial llevada a cabo a finales del pasado año, se detectaron 18 bloques de viviendas en los que 13 de ellos carecían de contrato, 3 tenían un solo contrato, y de los dos restantes sólo tenían contrato en vigor la mitad de los vecinos.

Los vecinos afectados por los cortes de luz del barrio de El Puche protestaron ayer frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía con el fin de encontrar un apoyo para solucionar los problemas a los que se enfrentan desde hace cuatro meses en su barrio.Y es que, hay dos calles en los que no hay luz en ningún momento del día y en el resto de la zona los cortes de luz se producen de forma continuada.Piden una solución, pues si bien es cierto que Endesa asegura que estos problemas derivan de la sobrecarga de la red debido a los enganches ilegales, hay vecinos que habiendo tramitado su contrato para hacer frente a los pagos de la corriente, no disponen de luz durante las 24 horas del día y otros en los que la potencia de la electricidad no les da ni para poner la lavadora.