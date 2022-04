Andalucía recomienda no quitarse aún la mascarilla en interiores

La Junta de Andalucía acatará la decisión que se tome hoy en el Consejo de Ministros con respecto al fin de la mascarilla en interiores salvo en determinadas excepciones (Transporte púbico, centros sanitarios, centros sociosanitarios, farmacias y centros de transfusión de sangre).

Sin embargo, el delegado de Salud en la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, expone que esta medida es, quizás, algo precipitada. "La Junta no va en contra de esta decisión pero seguimos recomendando la utilización de la mascarilla en interiores. Creemos que es un poco pronto para banalizar o normalizar de una forma tan intensa lo que se está realizando ahora mismo", explica.

Entiende que la sociedad viene de unas fechas sobre las que hay que prestar atención. "Tenemos que esperar un poco, hay que ver como nos van a afectar las aglomeraciones de Semana Santa y a partir de entonces ir tomando decisiones poco a poco".

Además, Belmonte cree que llevar las mascarillas en ciertos lugares no solo hace de barrera frente al coronavirus: "La mascarilla no solo hace frente al coronavirus, hace frente a otras enfermedades. Se han reducido los casos de alergia, por ejemplo. Es una pantalla física que evita enfermedades pulmonares. Ante personas sensible o en espacios cerrados y no ventilados seguimos recomendando su situación".