Las mascarillas son la mejor opción para evitar la Covid-19

Ante la nueva normalidad social causada por la pandemia de la Covid-19, un importante porcentaje de la población se ha visto en la necesidad de tomar ciertas previsiones con el objetivo de contrarrestar la propagación del virus y los efectos de la emergencia sanitaria. En este sentido, el uso de las mascarillas se ha vuelto una alternativa eficaz para disminuir –junto a otras medidas- la transmisión de coronavirus.

La Covid-19 es una enfermedad altamente contagiosa. Aunque es un virus relativamente nuevo, los científicos han podido confirmar que el coronavirus se transmite entre los seres humanos a través de gotículas que expulsa una persona infectada cuando estornuda, habla o tose.

Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosas entidades científicas en el mundo reiteran la importancia del uso de mascarillas faciales, el lavado de manos frecuente con jabón y agua, y el distanciamiento social, como medidas para romper la cadena de contagios.

A diferencia del inicio de la pandemia en nuestro país, en la actualidad es posible conseguir en el mercado diversos tipos de mascarillas, como las mascarillas FFP2 o las FFP3, que se ajustan a nuestras necesidades y presupuesto. Sin embargo, es necesario conocer cuál es la indicada para cada uno de nosotros y cuáles cumplen con los estándares mínimos.

A continuación, te mostramos todo lo que debes conocer sobre los tipos de mascarilla con el objetivo de que elijas la que mejor te convenga para evitar un contagio por la Covid-19.

Tipos de mascarillas recomendadas por la normativa europea

El objetivo de las mascarillas con filtro es proteger las vías respiratorias. También se utilizan para evitar inhalar gases tóxicos o patógenos del medio ambiente.

En Europa, de acuerdo con las consideraciones de la Unión Europea, estas mascarillas de filtro se clasifican en FFP1, FFP2 y FFP3. Algunas pueden ser usadas en más de una ocasión y otras son desechables.

Mascarillas FFP1

También conocidas como máscaras faciales anti polvo, puede llegar a filtrar hasta un 80% de las partículas. Este tipo de mascarilla resulta eficaz para evitar inhalar residuos no tóxicos o no fibrogénicos de polvo. Sin embargo, aunque no ofrece una fuerte protección contra patógenos infecciosos, los especialistas recomiendan su uso para evitar un contagio a la Covid-19.

Mascarillas FFP2

Por su parte, la normativa europea explica que las mascarillas FFP2 son capaces de retener entre el 92% y 95% de las partículas. A diferencia de las mascarillas FFP1, las FFP2 sí protegen contra residuos fibrogénicos.

Al momento de adquirir una mascarilla facial de este tipo, es importante saber que las FFP2 sin válvula de exhalación brinda mayor protección y reduce el riesgo de contagio a la Covid-19, frente a su similar con válvula de exhalación.

Para reconocer las mascarillas reutilizables sobre las desechables, encontrarás una “R” impresa en el producto.

Mascarillas FFP3

Las mascarillas FFP3 comprar ofrecen un 98% de eficacia en la filtración de patógenos, bacterias y virus.

Su uso es ideal para reducir el riesgo de contraer enfermedades contagiosas, también protegen contra la inhalación de aerosoles radioactivos, sustancias cancerígenas y otros agentes patológicos. La FFP3 se utiliza tanto en trabajos industriales como para uso sanitario por parte de los profesionales de la salud.

Otras recomendaciones

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las mascarillas deben ser usadas por el público general a partir de los 2 años de edad, sobre todo en lugares o áreas donde no se pueda mantener el distanciamiento social.

Por otra parte, la OMS ha asegurado que los pacientes asintomáticos también pueden infectar a otras personas con la Covid-19, con el uso de las mascarillas este riesgo disminuye.

Asimismo, no se recomienda su uso en niños menores de 2 años, en personas incapacitadas o inconscientes o que padezcan algún problema respiratorio.

El mundo continúa a la espera de la comercialización definitiva de una vacuna contra la Covid-19. Mientras, es importante que cada miembro de la familia entienda que las mascarillas constituyen una medida preventiva que debe ser acompañada de otras como la desinfección de los espacios –del hogar o del trabajo-, el lavado de manos y el distanciamiento social.