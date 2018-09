Cuatro millones de abejas muertas por el robo de cientos de colmenas

Unos cuatro millones de abejas han muerto a causa de los hurtos de centenares de colmenas perpretados presuntamente por un vecino de 60 años de Adra identificado como G.L.L. Al menos es lo afirma la Guardia Civil tras haber detenido en dos ocasiones a este hombre desde el pasado mes de julio, encontrando en su poder hasta 238 colmenas con los laterales pintados y con otro código de identificación escrito, en un intento por parte del supuesto autor de los hechos de borrar los datos identificativos que de forma original le correspondían.

El Instituto Armado informó ayer en Felix, junto a Luis Pérez, una de las víctimas de los hurtos, de una operación que comenzó el pasado mes de julio y que aún continúa abierta. Y es que los agentes aún no tienen clara la finalidad última del arrestado, si quería las colmenas para revenderlas a propietarios de invernaderos, para obtener miel... Es algo que aún está por determinar.

El teniente Manuel Serrano explicó en este sentido que tras comenzar las indagaciones G.L.L. ha sido detenido en dos ocasiones por llevarse colmenas que no eran suyas, y concretó que un equipo ROCA dio con él y consiguió recuperar 59 colmenas valoradas en 8.370 euros que han podido ser entregadas a su propietario , Luis Pérez, y "muchas más que a pesar de no tener localizado al dueño no son suyas, porque tienen los registros modificados para simular" que eran de él.

"No sabemos el uso que les estaba dando", insistió, apuntando que posiblemente parte las destinaba a invernaderos cuyos propietarios desconocían el origen de las mismas, o incluso para la producción de miel, ya que contaba con un número de explotador de colmenas.

Luis Pérez manifestó a los medios que se trata de una "situación difícil de tratar" y relató cómo hace dos años inició su proyecto apícola, algo que conllevó "mucha inversión". "Cada colmena cuesta unos 120 euros, los enjambres 60. Tengo unas 300, sólo hay que multiplicar", añadió el apicultor, quién revela que además de las 59 colmenas robadas se encontró con que las abejas de otras siete habían muerto "porque habían cerrado las piqueras y se asfixiaron".

Según la Guardia Civil, de todas las colmenas encontradas hay un centenar muertas, por lo que podrían haber fallecido en torno a cuatro millones de abejas debido a la deficiente manipulación y nulo mantenimiento de las mismas.

Además de las de Luis Pérez, los agentes de la Guardia Civil observaron que había colmenas de diferentes apicultores, y continúan recabando información sobre sus legítimos titulares, averiguando que otra víctima había denunciado con anterioridad el robo de 178 colmenas valoradas en 22.140 euros de las que parte se encuentran en el lugar.

El saqueo de colmenas lleva años siendo una preocupación para el sector apícola, que cuenta, en total con 25.000 apicultores y es considerado según datos del Ministerio de Agricultura como el mayor de Europa en número de colmenas y producción de miel.

En este caso, el detenido usaba su camión para el transporte de las colmenas y golpeo un árbol en el último hurto, de forma que parte de las ramas fueron localizadas en una inspección del vehículo por los agentes de la Benemerita. Durante los días posteriores, se fueron recuperando colmenas sustraídas en término municipal de Dalías, colmenas a las que le han suscrito el código de identificación de un apicultor concreto.

La Guardia Civil subraya el "gran daño que sufre la víctima de este tipo de hurtos o tobos, que en ocasiones quedan totalmente arruinados al perder totalmente la inversión y la producción de las colmenas" y ha indicado que ñas diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de El Ejido.