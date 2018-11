La Semana de la Música de Roquetas reúne una gran variedad de conciertos

Roquetas de Mar ha celebrado con gran existo su XIII Semana de la Música con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. El colofón lo puso el pasado viernes el concierto de la Banda Sinfónica Unión Musical de Roquetas de Mar y la Coral Polifónica ‘Ciudad de Roquetas’.

La Coral que actuó en primer lugar interpretó un repertorio muy variado donde se incluían los temas Moon River, Yesterday, Piel Canela, Camino del Indio, Maite, Alma, corazón y vida y Zorongo. Luego lo hizo la Unión Musical de Roquetas dirigida por Ignacio Bolívar Ruiz. Interpretaron Música y vinos, pasodoble de Manuel Morales; la fantasía de Zarzuela El Bateo de F. Chueca; el pasodoble Suspiros de España de A. Álvarez y Una noche en Granada, poema lírico de E. Cebrián.

Pero la Semana de la Música arrancó en la Escuela de Música el 19 de noviembre con el concierto didáctico El Quijote a cargo de Antonio Domingo. En este concierto con carácter didáctico, Antonio Domingo deja bien claro que todo ser humano tiene capacidad para hacer música. Domingo hizo que durante una hora la gente aprendiera a leer música en directo. Fueron montando una propuesta musical a través de la lectura, de tal forma que cuando acabó la sesión hicieron una obra de cuatro minutos.

El martes llego el turno del flamenco con un excepcional recital a cargo de la cantaora Rocío Zamora. Estuvo acompañada a la guitarra por David Delgado, ‘El niño de la Fragua’; a la percusión por Moisés Santiago, al bajo el Ruru y al baile, Mayte Beltrán. Como artista invitado estuvo Hugo del Pino a la guitarra.

Zamora hizo una extraordinaria actuación donde hizo Malagueñas con abandolaos, Farruca, Nana, Guajira, Cuplé por bulería, Tientos tangos, Bulería en homenaje a Lole y Manuel y Cantiñas.

El miércoles, 21 de noviembre tuvo lugar el tradicional concierto de los profesores de la Escuela Municipal de Roquetas de Mar. Ginés Martínez, Ignacio Bolívar y David Torrecillas interpretaron el primer movimiento del Concierto en Mib Op. 91 de F. Krommer. Pedro María Montiel y David Torrecillas hicieron Solo de Concierto Op. 91 de J.B. Singelée.

María del Mar Ibáñez, Alejandro Torrente y David Torrecillas interpretaron Five Pieces de Shostakovich. Anni Raunio y David Torrecillas hicieron Pisen Rusalky o Mesicku de A. Dvorak. Juan Pablo, Joaquín Fernández y David Torrecillas hicieron Preludio nº1 de J.S. Bach con arreglos de Jacques Loussier.

The Best of Queen lo intepretaron Alejandro Torrente, María del Mar Ibáñez, Mercedes Sáez, Jesús Marfil, Juan Pablo y Joaquín Fernández. The best of Abba fue interpretado por Alejandro Torrente, María del Mar Ibáñez, Mercedes Sáez y Jesús Marfil.

Anni Raunio y David Torrecillas interpretaron I Don’t Want to miss a Thing. Mientras que Desirée Manzano, Sebastián Pérez, Rafael Arcos e Ilay Kessel hicieron Bolero. María Gallardo, Encarna Martínez y Hugo del Pino hicieron Si tú me dices ven. Anni Raunio, Belinda Sánchez-Capuchino, Miguel Ángel García y Rafael Arcos interpretaron Contigo en la distancia.

La vida es bella fue interpretada por Ángel Segura, Encarna Martínez, Belinda Sánchez-Capuchino, Miguel Ángel García y Rafael Arcos.

El jueves, la arpista Sara Águeda hizo el concierto El teatro del arpa. Águeda hizo un recorrido por algunas de las obras más importantes del Renacimiento y Barroco para el arpa de dos órdenes, de la mano de autores como Antonio de Cabezón, Diego Fernández de Huete, Lucas Ruiz de Ribayaz, Alonso Mudarra o Juan Hidalgo.