Las obras para el agua desalada ensordecen las clases en el Colegio Francisco de Goya

Excavadoras y retro excavadoras con martillos hidráulicos trabajan a escasos diez metros del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Francisco de Goya en la canalización de la tubería que llevará agua desalada a toda la ciudad. Unas actuaciones que ensordecen las clases en el centro educativo, donde el ruido hace imposible estar en las aulas.

Los profesores no pueden explicar, los alumnos no pueden escuchar y prácticamente ni hablar entre ellos por el estruendo. Desde la Asociación de Madres y Padres (Ampa) Rafael Florido del colegio, han recogido más de doscientas cincuenta firmas que han entregado a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía junto con un escrito en el que solicitan que las obras se lleven a cabo en horario no lectivo.

Tal y como figura en el texto, el Ampa expone que “dichas obras se iniciaron en el mes de septiembre de este año y a fecha de hoy, aun siguen realizándose en la zona, siendo la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la promotora de las mismas”.

“El gran problema y que pretendemos nos pueda ayudar y en definitiva solucionar, es que se cause el menor perjuicio y molestia posible a la población lectiva que existe en dicha zona a la hora de realizar las obras descritas, pues no solo está el CEIP Francisco de Goya en esta situación, sino que el CEIP Cruz de Caravaca está igualmente perjudicado”, han detallado.

Asimismo indican que “cuando se realizan los trabajos de canalización por parte de los operarios contratados, se hace uso de maquinaria pesada (excavadoras y retro excavadoras con martillos hidráulicos), produciéndose una alta contaminación acústica que imposibilita el normal funcionamiento de las clases lectivas, teniendo en cuenta que la zona por donde se va a realizar la misma, esta a escasos 10 metros de distancia de las aulas”.

Desde la Asociación han indicado que se han puesto en contacto con personal de la obra, incluso con el encargado de la misma, invitándole a que la realización de los trabajos por parte de la maquinaria descrita anteriormente, se realizara en horas no lectivas y así ambas partes estuvieran conformes, “pues desde este Ampa entendemos que la obra es de necesidad y se tiene que llevar a cabo, pero también entendemos que el horario lectivo normal es de 09:00 a 14:00 horas, y fuera de ese horario, también pueden realizarse los trabajos mas ruidosos, y así poder llevar un normal funcionamiento del colegio sin que su población se vea perjudicada y mas en las fechas que se avecinan de exámenes y finales de evaluación”.

Junto al escrito han adjuntado las firmas recogidas que se ha realizado a los padres del alumnado afectado, “a bien que desde la Delegación de Educación se tengan en cuenta para poder resolver este gran problema que pensamos se podría haber evitado realizando las obras en otra época del año que no fuera la lectiva”.