Denuncian que el tren se ha tomado un ‘descanso’ en agosto

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha denunciado el parón de las obras que se están ejecutando en el soterramiento del paso a nivel de El Puche. Desde primeros del mes de agosto apuntan que no se ve ningún movimiento ni de maquinaria ni de operarios. Desde la plataforma ciudadana no encuentran explicación ante esta paralización, que va a provocar que la finalización de la obra se siga retrasando y que finalice en principio para el verano del próximo año 2020, “lo cual supondrá estar dos años sin que lleguen los trenes a la capital”.

A mayor abundamiento, desde la Mesa se denuncia también que en el pasado mes de junio la empresa Comsa se llevó las dos apantalladoras que estaban trabajando en la obra, cuando quedan aún por finalizar 480 metros de pantallas. Se preguntan si “no habrá habido problemas de carácter mercantil entre la concesionaria y Adif para este bloqueo de las obras que es totalmente inaceptable”. “A lo que hay que sumar”, añaden, “que han pasado ya 4 meses, desde que se le adjudicó a la misma empresa el tramo entre El Puche y Rio Andarax y no hayan comenzado ni siquiera el movimiento de tierras”.

La Mesa del Ferrocarril también ha valorado las informaciones sobre un modificado del proyecto original, que plantea una ampliación del soterramiento hasta 500 metros, y en boca de su coordinador José Carlos Tejada manifiesta “su sorpresa, ya que, si inicialmente había un tramo soterrado de 185 metros y si ahora le sumamos 200 metros el resultado es de 385 metros y no de 500 metros como se había anunciado. No es de recibo que sin que se haya reunido la Sociedad Almería Alta Velocidad, ahora se anuncie sin su aprobación este modificado de las obras”.

Para uno de los técnicos de la Mesa no se entiende como no se pueden evacuar pluviales al río con el proyecto original y construyendo 200 metros más de tramo soterrado sí sea posible, desde un punto de vista de ingeniería no tiene ninguna explicación, ya que, no mejoraría la evacuación de pluviales. Que por lo visto es el objetivo del modificado según plantea Adif.

La plataforma ciudadana que representa ya a 208 organizaciones de toda la provincia, exige una mayor transparencia en la información y lamentan que como ya denunciaron en su momento, el restablecimiento de tráfico ferroviario a la Estación de Almería se vaya a dilatar en el tiempo provocándose una situación muy parecida a Granada que estuvieron 4 años sin tren.