Los ‘piratas’ desaparecen de la estación Intermodal debido a la presión policial

Está dando sus frutos. La presión policial en la estación Indermodal de Almería capital ha ahuyentado, al menos de momento,a los taxistas piratas de la zona. Y es que una patrulla está presente durante todas las mañanas y casi todas las tardes en la zona. Esto ha hecho que la presencia de los conductores piratas se haya reducido casi a la nada, exceptuando determinadas noches, en las que al percatarse de la retirada de los vehículos policiales, se acercan a la zona. Eso sí, con una banda debilitada, sin apenas efectivos y no tan cerca de la Intermodal, para evitar sospechas.

Policía Local y Ayuntamiento de Almería han cumplido su cometido. Y es que llegó un punto en el que los taxistas legales no sabían a quién pedir ayuda para lograr que los piratas abandonaran la zona, esó sí, sabiendo de su dificultad. Algo que sí viene sucediendo desde hace casi un mes. El problema se generará cuando los agentes se retiren. Habrá que ver si la presión en el tiempo los ha atosigado hasta el punto de que no vuelvan o estarán al acecho.

Es cierto que la presencia de los piratas merma la economía de los taxistas legales. Estos ya lo han dicho por activa y por pasiva e incluso han denunciado amenazas constantes cuando han intentado frenar su actividad. No era plan de crear un enfrentamiento mayor, así que los legales no llegaron a extremos, aunque no ha sido por ganas.

El Consistorio almeriense ha interpuesto más de 50 infracciones por transporte ilegal en la capital hasta septiembre de este año. En meses como el pasado mes de abril se pusieron un total de 16. “Ellos van a Roquetas, San Isidro, Campohermoso... cuando ellos no están esos servicios vienen al taxi, pero como están prácticamente siempre, ellos hacen los servicios sin tener licencia alguna, en la ilegalidad. Esto es lo que tenemos desde hace muchos años. Estamos luchando pero no sucede nada. Económicamente se nota mucho”, explica Juan Miguel, taxista que realiza parte de su trabajo en la parada.

Se ponen en la puerta y ofrecen su servicio a los pasajeros que van saliendo. Puede ser a Níjar, Roquetas o Adra. No se lo que les pedirán, pero se oye decir 15 euros, 15 euros... Pero es que sus automóviles no dejan de ser un riesgo para las personas que se suben porque se encuentran en pésimas condiciones”, explicaba Juan Antonio Egea, presidente de la Asociación Gremial del Taxi en Almería, a este medio de comunicación. Además, hasta que no llegan a completar un automóvil no se marchan al destino, por lo que pueden tener a los clientes esperando media hora o más hasta que consiguen llenar el automóvil.

“Engañan a la gente porque cobran por persona. Usan coches viejos que aparcan por donde está el antiguo NH. Ellos llevan su seguro y la ITV pasada y con eso se cubren”, explica Juan Miguel.Es casi un asalto. Cuando se abren las puertas de la estación y ven que sale alguien que pinta de cliente potencial rápidamente se dirigen hacía a él para informales que le pueden llevar a cualquier punto de la provincia.

Y mientras tanto, los taxistas que pagan religiosamente sus licencias e impuestos... mirando. Y ya están cansados, porque a pesar de sus continuas quejas, nada se está haciendo por ellos.

“Nosotros hemos llegado a ponernos allí y durante un tiempo no se acercaban, pero te expones, te conocen y existe riesgo. Aunque ellos te ven ir para allá ahora y se van disparados”, añade Juan Miguel, quien agrega que “la Policía dice que tiene que pillarlos cobrando y realizando el servicio. No sé, si los atosigaran no estarían ahí”. Algo que sí que están haciendo en la actualidad.

