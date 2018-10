Las armas de los policías del CATE del puerto se depositan junto a una ventana sin rejas

Las armas de los policías que prestan servicio en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería se depositan en una taquilla en la que se mezclan las pistolas de todos los agentes ubicado junto a un cuarto de baño con una ventaja sin rejas. Así lo denuncia al menos el secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), Raimundo Morales, en un escrito dirigido al jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Jesús Redondo. Un escrito en el que afirma que no existe ningún armero tipo buzón homologado y que por ubicación del mueble que en la actualidad hace las veces del mismo, es de "relativa facilidad" que cualquier persona ajena pueda acceder a él, algo "inexplicable que suceda en una dependencia policía de un país de la Unión Europea". Todo ello en respuesta a la contestación remitida por Redondo al sindicato policial, en la que éste traslada a la UFP que se ha dotado al CATE del armero tipo buzón reclamado por la organización sindical, algo negado por la UFP. Redondo también afirma que todos los policías del CATE disponen, sin limitación, de mascarillas y guantes que proporciona la Dirección General de la Policía. Morales responde ahora que no son mascarillas FFP2 y FFP3, sino que sólo cuentan con mascarillas quirúrgicas básicas. El jefe superior también sostiene que hasta el momento no se han detectado en el CATE de Almería inmigrantes con enfermedades infectocontagiosas. Nueva negativa de la UFP, que recuerda que el pasado mes de septiembre le fue diagnosticada sarna o escabiosis a uno de los agentes que trabajan aquí. También niega la UFP que se realice el "control de plagas conforme a los protocolos", del que habla Redondo en su respuesta, o que se hayan efectuado las reformas de seguridad solicitadas por el sindicato, lo cual "denota un gran desconocimiento".