¿Dónde están los quioscos de helados de las playas de la capital?

Aunque con sus restricciones y oportunas medidas de seguridad, las playas de la capital se encuentran en plena temporada alta sin que la pandemia merme las ganas de bañarse. Tampoco -y menos con las elevadas temperaturas de este mes de julio-, de refrescarse con helados. Pero ni rastro en los paseos marítimos del término municipal de los quioscos a pie de playa para poder comprarlos. El litoral está próximo a adentrarse en el mes de agosto sin estos icónicos pedestales.

Son concesiones temporales que el Ayuntamiento suele tramitar y su instalación es, al margen de tradicional, un símbolo de que la temporada de verano comienza. En este tiempo estival, sin embargo, no hay ninguno de los 16 quioscos de helados montados habitualmente para desesperación del sector, desde donde reparten responsabilidades entre el Consistorio y la Junta de Andalucía.

Los pedestales forman parte de los elementos y servicios contenidos en el Plan de Playas que los ayuntamientos presentan a la Junta de Andalucía para su autorización. Al parecer, la Administración local no cuenta con este conforme andaluz, lo que ha dejado interrogantes y críticas por parte de los afectados.

“¿De quién es la culpa? ¿Ayuntamiento de Almería? ¿Junta de Andalucía? Váyase a saber, pero el caso es que esas familias que vivían de los meses estivales aún esperan que alguien mueva un dedo para que ellos puedan trabajar y en definitiva, vivir”, plantean, junto a otro mar de críticas.

“Mucha prisa se han dado por acondicionar los accesos a las playas y en conceder todas las facilidades posibles al sector de la hostelería, como si fuese lo único y más importante que salvar, pero, ¿acaso a los veraneantes no les gusta disfrutar de helados, o de libros?. Sí, a los turistas les gusta, y de hecho, preguntan: no son ajenos a que no están. Ya va siendo hora –prosiguen– de que quienes corresponda, se pongan manos a la obra, hagan su trabajo, y faciliten de una vez que estas familias puedan dedicarse a lo que han estado haciendo desde hace muchos años atrás”.

Ha habido años en los que la instalación de los pedestales se ha retrasado, pero nunca hasta finalizar el mes de julio. Los quioscos han desaparecido también del portal web del Ayuntamiento, donde se les abre un apartado si bien se encuentra vacío. Tampoco es visible –o al menos de forma rápida– el Plan de Playas que, en otros periodos, se encontraba en la misma portada del portal, donde no hay ninguna mención a las playas para consultar su estado.

Otro de los servicios que todavía no ha dado señales de vida es la Biblioplaya, que solía instalarse en El Palmeral.