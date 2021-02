“Los rebrotes y las diferentes olas se han debido más al egoísmo”

Cuando todo esto pase, puede que lo contemos de otra forma y lo veamos de distinta manera, por eso, no lo pasemos sin contarlo ni escucharnos. Hoy con la mirada de una de las personas a las que, hace ya casi un año, les dedicábamos, cada tarde, nuestros aplausos, de un hombre polifacético, que adora su trabajo y cuya vida le hace estar especialmente pendiente de la evolución de la Covid-19 en tres países.

–¿Ramón con qué palabra definirías tu 2020?

Interesante. Ha sido un año de nuevas experiencias y aprendizaje. No lo considero negativo sino diferente, que nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort.

–¿Cómo viviste el confinamiento del pasado mes de marzo?

No puedo considerar que haya estado confinado, ya que he trabajado más que en otras ocasiones. Quizás, el no haber tenido la libertad de hacer todo lo que normalmente hacía, encauzó mis intereses y actividades a cosas que pudiese hacer desde casa.

–¿Había algo que te preocupaba especialmente?

Lo más preocupante eran mis hijos que viven en USA y el resto de mi familia que vive en Colombia.

–¿Y hubo algo o alguien que te ayudó especialmente a sobrellevarlo?

Alguien, mi mujer. Algo, mi trabajo, la música, el teatro, la lectura, la poesía… Yo no he parado de hacer cosas. He escrito un disco de 14 canciones y lo he preparado entero para sacarlo tan pronto pueda. He escrito el guión de una película basado en una obra de Lorca, y he dirigido dicha película que ya está terminada y esperando su oportunidad de salir.

–¿Cuándo empezasteis los médicos a daros cuenta de lo que había llegado a nuestras vidas y que sentiste?

Ya hablábamos de ello desde enero, cuando vimos lo que pasaba en China. Lo de marzo era de esperar. Lo que sentí, y he sentido todo este tiempo, es rabia de ver como se ha manejado tan mal este problema, con una visión solamente política, no médica, llena de errores y estupideces.

–¿Y cómo fueron tus días en la primera ola? ¿Y los de ahora?

Para mi han sido iguales. Lo primero, las personas. Yo no he dejado de ver pacientes. Me he cuidado y protegido lo más que he podido para poder atenderlos. Me tomé las vacaciones entre octubre y noviembre, cuando estaba la cosa más calmada, para poder estar allí. Durante esas vacaciones hice la peli.

–¿Ha supuesto la pandemia un aumento significativo de la colaboración y la comunicación entre sanitarios?

Posiblemente en algunos estamentos sí lo ha sido. A nivel general creo que sigue igual.

–¿Qué te gustaría que aprendiera nuestra Sanidad de este episodio?

Que se independice totalmente de lo político. Que se maneje con conceptos totalmente sanitarios. Que no se dejen marcar el paso por administradores ni legisladores. La sanidad es la que debe legislar lo sanitario.

–¿Y qué crees que ha traído la Covid-19 que se vaya a quedar en los sanitarios que la habéis vivido?

Creo que estará todo olvidado dentro de unos años.

–¿Piensas que el mundo volverá a ser como era o eres de los que piensa que nada volverá a ser igual?

Igual o peor. No es la primera pandemia que vive la humanidad, y el resultado ha sido siempre el mismo. Hay nuevos avances en la medicina y nuevos ricos, o los antiguos más ricos gracias a esos avances.

–¿Eres optimista cuando piensas en el futuro de la humanidad?

Soy optimista siempre. La humanidad ha sobrevivido desde los dinosaurios, pasando por guerras, pandemias, y siempre salimos victoriosos porque tenemos una maravillosa capacidad de adaptación.

–¿Y de los que considera que la humanidad debe cambiar el rumbo y, si es así, cuál consideras que debe ser la clave de ese cambio?

Independientemente de la pandemia, si hay cosas que se deben cambiar, y una de ellas es eliminar tanto egoísmo y entender que no podemos ser enteramente libres pues tu libertad termina donde empieza la mía, y si la traspasas, ya eres dictatorial. Los rebrotes y las diferentes olas se han debido más al egoísmo y la estupidez humana que al mismo virus.

–¿Y te atreves a opinar sobre el futuro de Occidente a medio y largo plazo?

Hay amenazas peores que esta pandemia del covid, y son otras pandemias más antiguas que ponen en peligro nuestra forma de vivir y entender la vida. La intolerancia, la soberbia, la falta total de ética y moral que abunda en ciertos estamentos.

–¿Qué consejo le darías a un joven que esté pensando en ser médico?

Que tiene que estar enamorado de la medicina. Que tiene que amarla. Esto no es un trabajo, es una pasión, es una vida. Quien va a trabajar como médico, es un fracaso, un amargado… Tienes que ir a vivir, a disfrutar del privilegio de ser médico.

–¿Y a los jóvenes en general?

Que estudien, y mucho. Que las nuevas leyes educativas que hay en España desde hace algunos años, buscan cada día más que el ciudadano sepa menos, piense menos. Hay que leer. De todo. Hay que conocer de literatura, filosofía y, sobretodo, de historia. Y nunca tragar entero.

–¿Cómo te encuentras para afrontar lo que pueda quedar de enfermedad?

Queda mucho y me encuentro bien y con ganas.

– Por último, ¿qué palabra quieres que acabe definiendo tu 2021?

Que espero que tengamos un buen 2022.

Ramón, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por cuidarnos y mucha suerte para ti y los tuyos.