Con los diez nuevos curados confirmados por la Junta de Andalucía este viernes se produjo una esperada noticia: no queda ningún profesional de un centro sanitario infectado por coronavirus.

Según los datos oficiales, en Almería se han diagnosticado 148 casos entre los profesionales (sanitarios y no sanitarios) que trabajan en los centros sanitarios. Todos ellos han superado ya la infección. En concreto hay 129 casos ya resueltos de sanitarios en centro sanitario y 18 de personal no sanitario que trabaja en centro sanitario. Asimismo, también hay un caso de sanitario en otro tipo de centro no especificado.

Sí quedan casos en centros sociosanitarios

No obstante, aún quedan cinco personas contagiadas entre los profesionales que realizan su labor en los centros sociosanitarios. Se han curado 33 de 38 casos. En concreto, ha habido 19 contagios entre sanitarios de centros sociosanitarios de los que se han curado ya 17 y otros 19 casos en personal no sanitario, del que se han recuperado ya 16.

En global, entre centros sanitarios y sociosanitarios en Almería se han diagnosticado 186 casos en los profesionales de la salud, de los que ya se han curado 181 y no hay que lamentar ninguna muerte.

Diez curados este viernes

Almería comienza el fin de semana con buenas noticias. Ayer se notificaron diez nuevas personas curadas. Así, ya hay 712 almerienses que han estado en contacto con el coronavirus y han superado la infección.

En concreto son seis curados en Almería capital, uno en Huércal de Almería, uno en Huércal-Overa, otro en Vera (que se queda ya sin ningún caso activo en la localidad) y otro en El Ejido.

El porcentaje de curados en la provincia es de un 88,8% del total de casos diagnosticados. Es la cuarta provincia de las ocho andaluzas con mejor porcentaje en este aspecto tras Córdoba (90,6%), Sevilla (89,8%), Huelva (89,1%).

Sin nuevos contagios

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no registró ningún nuevo diagnóstico de coronavirus a través de pruebas PCR ni por test rápidos.

En total hay un acumulado de 802 personas que han tenido el coronavirus desde el inicio de la pandemia. De ellos 530 han sido detectados con pruebas PCR, que es la única que ya tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad para el recuento a nivel estatal.

Por otro lado, este viernes se confirmó un nuevo ingreso hospitalario, en concreto en el Distrito Sanitario Norte (Levante, Almanzora y Los Vélez). Por ello, la situación en los hospitales actualmente es de ocho ingresados (uno más que el día anterior), pero ninguno en la UCI.

Así, el acumulado de pacientes con coronavirus que han pasado por los hospitales almerienses desde que se produjo el primer caso el pasado 25 de febrero es de 246 personas. 94 en el Distrito Sanitario de Almería, 83 en el del Poniente y 69 en el Norte.

No obstante, no se ha notificado ningún nuevo ingreso en la UCI desde el pasado 30 de mayo, por lo que Almería sigue sin pacientes en cuidados intensivos y es la única provincia andaluza con la UCI vacía de COVID-19.

Finalmente, tampoco ayer se produjo ninguna defunción relacionada con la COVID-19. En Almería han muerto 54 personas: 23 en el Poniente, 17 en el área sanitaria de la capital y 14 en la zona del Levante, Almanzora y Los Vélez.