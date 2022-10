"Mientras suban los costes, o nos ayudamos entre todos o caemos"

Bio Sol Portocarrero se dedicada a la comercialización exclusiva de productos 'eco'. Tomate rama, pepino y sandía como cultivo de primavera, son los productos más potentes. Aunque a Fruit Attraction han llevado novedades.

"Este año traemos el cherry pera en rama. Lo vendemos con categoría sabor, tiene un extra de dulzor y de calidad premium", explica Noemí Gómez, directora de marketing y de ventas de Biosol Portocarrero. "Hay otras novedades como el gazpacho ecológico, el salmorejo sin gluten ecológico, las salsas y el aceite de oliva", apostilla. "Esta empresa nació con el objetivo de ser lo más sostenible y ecológico en sus productos y mientras haya demanda, habrá ecológico", sostiene Noemí.

A pesar de todo, siempre hay que macarse retos: "Queda adaptarse al entorno. Lo que llevamos haciendo desde que abrió la empresa en 1999, que no es solo respetar la planta y la forma de tratarla, hay que cuidar el suelo, la flora y la fauna que hay alrededor. La huella debe ser lo mínima posible", argumenta Noemí.

Para la directora de marketing, también hay que "mantenerse fuertes en el compromiso con el agricultor, que está poniendo su esfuerzo, compromiso con los trabajadores, porque al final sin la mano de obra no hacemos nada. Se trata de cuidar el bien general".

Ninguna firma vive ajena a la situación económica y energética actual, aunque Noemí Gómez tiene claro cómo actuar: "La situación actual afecta en cuanto a costes. Al final va todo unido. Cuando lo sufre el transportista lo sufrimos nosotros, y al revés. Intentamos ser siempre lo más competitivos posibles. Hay que llegar a acuerdos para ayudarnos entre todos porque si gana tu cliente, ganas tú. Mientras la subida de precios siga así o nos ayudamos entre nosotros o caemos".

Noemí entiende que "no puedes seguir incrementando el precio y vender a un precio disparatado, también tienes que ser competitivo y tienes que ver quien compra es el consumidor. Yo vendo salmorejo, no puedo vender un litro de salmorejo a cinco euros, no quiero. La típica frase de que hay que apretarse el cinturón la tenemos que llevar todos a rajatabla. ".