El regreso de los jóvenes talentos al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería

Almería, 6 feb (EFE).- La ciencia y la medicina no son siempre campos agraciados para su ejercicio en España, por lo que el retorno de jóvenes talentos que han trabajado en el extranjero es siempre una buena noticia, como sucede ahora en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dónde esta savia nueva refuerza su plantilla.Es el caso de Pedro David Urquiza, natural de Armilla (Granada), incorporado recientemente a este complejo hospitalario del Sistema Andaluz de Salud (SAS) tras una estancia de dos años en la Universidad de Nueva Jersey (EEUU), quien comenzó a trabajar un laboratorio desde que comenzó a cursar la Licenciatura de Biología en Granada."Al terminar, me especialicé haciendo un máster. Me llamó la atención el campo de la neurociencia porque quería trabajar en Alzheimer", dice en una entrevista con EFE. Finalmente, eligió el Máster Oficial en Fisiología y Neurociencia de la Universidad de Sevilla, lo que le permitió trabajar en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IbiS)."Cuando terminé, desafortunadamente, no había financiación y tuve que volver a empezar", apunta. Consiguió una beca FPI para la formación de investigadores y consiguió una oportunidad en Bilbao . Al final hice todo lo que quería hacer, biología molecular, bioquímica, biofísica, biología estructural y trabajé con las células. También hice experimentación animal", explica.Fue en el CIC Biogune - Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, y en su doctorado pudo hacer una estancia de cuatro meses en Francia. Pero, de nuevo, tras este periodo se encontró con la falta de recursos.

"Quieres seguir con tu formación y las opciones que tenemos, por lo menos en ciencias, es irte al extranjero, para poder continuar no sólamente con tu carrera, sino tener unas condiciones dignas", algo que lo llevó a Nueva Jersey. "Allí el sistema científico es muy parecido al europeo pero es diferente y con muchísimos más recursos. Y si tienes más recursos, puedes apostar por más innovación, más ciencia, más proyectos, y la tasa de éxito es mucho más elevada", afirma.Pero tenía claro que que quería regresar y más al encontrarse inmerso en una pandemia a 6.000 kilómetros de su hogar. Cuando Torrecárdenas lo fichó, no lo dudó. "Me dedico más a la biología molecular y biología celular, aunque también hago de bioquímica y biología estructural. Tengo una experiencia bastante multidisciplinar pero me gusta más la biología molecular y la biología celular.Aquí se quiere poner a punto y en marcha una unidad de cultivos celulares, por lo que encajo muy bien", señala."También me fui porque quería aprender y traerme toda esa experiencia para volcarla en españa. Y la suerte es la de poder volcarla en mi tierra, en Andalucía. -En Torrecárdenas- Hay una apuesta muy seria por la innovación (...) Creo que es un buen momento, porque se están poniendo recursos, infraestructuras, y muchas ideas y muchas ganas", mantiene.

María Elena López Ruiz nació en este mismo hospital, en el que su madre ejerció antes que ella como enfermera. En su caso, estudió medicina en Granada e hizo la especialidad de Anatomía Patológica en La Paz, Madrid. "Es una especialidad de servicios centrales, dónde se hacen diagnósticos de muestras que se obtienen de los pacientes, ya sea biopsias o piezas más grandes tumorales. También se hacen autopsias, que es lo más sonado de mi especialidad", apunta a EFE.En su caso, por motivos personales se mudó con su marido a Stuttgart (Alemania), dónde tras seis meses de cursos intensivos de alemán y la homologación de su título, comenzó a trabajar en el Robert-Bosch Krankenhaus de dicha ciudad.Un año más tarde fue fichada por el Hospital Kantonal Aarau de Suiza, dónde permaneció cuatro años. A raíz de tener hijos, comenzó a rememorar su infancia en Almería y regresó al hospital en el que nació "en una época en la que habían hecho el edificio nuevo de laboratorios". "O sea, todo estaba recién salido. La sala de autopsias recién hecha. Yo he llegado en un momento de suerte"."También se han incorporado nuevos patólogos de otras zonas de España. Ha habido como un cambio generacional en el equipo. (...) Yo he captado también a una compañera que conocí en Alemania, que va a venir", resalta Eso aporta una visión de cómo se hacen las cosas en otro sitio, (?) Yo creo que aporta mucho", resalta."Ya es hora de que Almería se equipare también con Granada o Sevilla. ¿Por qué no? Si aquí tenemos suficiente población. Además, hay casos muy complejos, que ya he visto en el poco tiempo que llevo, dos meses. Así que Torrecárdenas tiene que ir para arriba", concluye.