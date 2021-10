La incidencia sube en el primer día de 'nueva normalidad' para toda Almería

La provincia de Almería se ha despertado hoy sin restricciones. Bueno, decir eso y no argumentar sería mentir. Las mascarillas siguen siendo obligatorias en interiores y en concentraciones en la vía pública. En cuanto al resto de limitaciones que han venido siendo impuestas desde marzo de 2020, todas han quedado ya anuladas. No existen.

Los bares pueden actuar dentro de la nueva normalidad, así como los locales de ocio nocturno, las funerarias, los campos de fútbol, en definitiva, una nueva normalidad que aún se ve un tanto empañada por los datos.

Sería una necedad decir que las calles de los municipios de Almería son a partir de hoy distintas, porque en realidad, esta nueva normalidad, ya se viene sintiendo desde hace semanas. Probablemente desde que el verano entrara en su mitad y los contagios comenzaran a descender bruscamente. Y con ellos, el número de muertes, porque, otra cosa no, pero las vacunas se han mostrado eficaces frenando la mortalidad del virus. Y eso vuelve a ser un acierto de la ciencia. Le pese a quien le pese. Ahí están los datos. Esos no mienten. Y los médicos tampoco, por si alguien todavía los cuestiona. Aquí mentira no ha habido ninguna.

Pero, precisamente, Almería necesita un último empujón. No las tiene todas consigo. Aunque está a nada de alcanzar el riesgo mínimo, sus números no son muy positivos en algunos distritos y municipios.

De hecho, los datos que la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha hecho públicos este jueves son negativos. La tasa de incidencia vuelve a subir, lo que significa que está habiendo un repunte de contagios en las últimas semanas. La incidencia actual es de 61,3. El número de nuevos positivos es de 39.

Pero la incidencia sube en todos y cada uno de los distritos de la provincia:

Distrito Sanitario de Almería: 77,4 casos por cada 100.000 habitantes.

77,4 casos por cada 100.000 habitantes. Distrito Levante-Alto Almanzora: 58,1 casos por cada 100.000 personas.

58,1 casos por cada 100.000 personas. Distrito Sanitario de Poniente: 44,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Los municipios de la provincia con peor tasa de incidencia son Abla (480,8), Níjar (404,2) y Urrácal (285,7).

El número de casos activos en la provincia de Almería, es decir, el total de personas que luchan contra la enfermedad es de 625.

Con respecto a la comunidad, Almería sigue siendo la que tiene una mayor tasa, concretamente más de 30 puntos por encima de la media, que esta establecida en 30.

Pero la decisión de entrar en la nueva normalidad lo decidió el Comité Territorial de Alertas de Alto Impacto en Salud Pública, a pesar de que los distritos de Almería y Levante aún no cumplen con todos los parámetros, como tener una tasa de incidencia por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

El delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha explicado que toman este decisión "viendo la constante tendencia a la baja que muestran los ocho parámetros que tenemos en cuenta". Sobre todo se han fijado en el descenso del número de personas hospitalizadas por covid —hay 23 ingresados ahora mismo— y en el elevado porcentaje de vacunación —el 91,1% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa—.