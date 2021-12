El tesoro de dinares de la Alcazaba

El Hallazgo

En la tarde del 20 de mayo de 1941, en los trabajos de excavación que se realizaban en el segundo recinto de la Alcazaba, junto al muro norte del desaparecido Palacio Real tuvo lugar el hallazgo de un tesoro de dinares que en la primera información de la época (Yugo 21-5-1941) contaba con un conjunto de treinta monedas, una cantidad que en realidad resultó ser de treinta y tres, aunque otras informaciones posteriores, escasamente documentadas, han hablado de treinta y dos.

Era conservador de la Alcazaba D. Francisco Prieto Moreno y formaban la Comisión directora de las obras los señores Ortega López, Lussnigg, Guillén, Santisteban y Martínez Ortiz. Ejercía de arqueólogo en Almería D. José Romero Balmás.

El hallazgo provocó inmediatamente una gran expectación entre las autoridades almerienses, de manera que dos días después propició la visita a las excavaciones del entonces Gobernador Civil, D. Rodrigo Vivar Téllez quien se interesó por los últimos resultados de la excavación entre los que figuraban capiteles, columnas y abundantes objetos cerámicos, así como dos nuevas galerías subterráneas contiguas al sitio donde fueron encontradas las monedas.

Sobre este descubrimiento se ha disparatado abundante y lastimosamente en la prensa escrita posterior, desde una declaración errónea de la fecha del hallazgo ¡en 1958! debida probablemente a la proximidad de la fecha en que fueron depositadas en el Banco de España en 1959, hasta la inserción de una breve y fabulosa reseña en 1986 en la que se alude a una reunión celebrada en 1984 en la Tertulia Indaliana. En dicha reunión se dio voz a D. José Guillén Felices que ofreció todo un recital de desbordada imaginación atribuyéndose el hallazgo en la ya errónea fecha antes mencionada. Después de explicar el Sr. Guillén, con todo lujo de detalles, “las técnicas” para encontrar tesoros arqueológicos, explica como “encargó a dos obreros que excavaran debajo de un muro del segundo recinto en la parte sur de la Alcazaba, apareciendo treinta y dos monedas. El citado investigador le dijo a los obreros que siguieran excavando porque faltaba todavía una por encontrar”. Añade el autor de la reseña que en una visita realizada por el conjunto indaliano días después a la Alcazaba, acompañados del Sr. Guillén, además de informarles sobre el lugar exacto en que aparecieron las monedas, les indicó un lugar donde “intuía” que se encontraba, ¡nada más y nada menos que el tesoro de los Reyes Nazaritas! Desde luego, en esta última declaración del Sr. Guillén, intuyo el tono burlón del redactor de la reseña, nuestro querido y recordado genio D. Jesús de Perceval.

Como queda dicho las monedas fueron depositadas en el Banco de España el 16 de febrero de 1959. ¿Dónde se encontraron depositadas desde su aparición hasta esa fecha? No he logrado encontrar rastro alguno, pero es probable que lo fueran en la caja fuerte del Ayuntamiento de Almería, dado que, en la entrega al Banco de España, el documento que lo testifica confirma que el depósito se hace en favor del Ayuntamiento. Resulta interesante destacar que en el documento que acredita el depósito monetario, éstas quedan valoradas en la cantidad de 50.000 pesetas.

Descripción y Estudio

El mismo año del descubrimiento, el arqueólogo de Almería, Sr. Romero Balmás envió fotografías e improntas al catedrático de Numismática y Epigrafía de la Universidad de Madrid D. José Ferrandis Torres que las publicó en una revista científica especializada, y del que recojo toda la información que a continuación trasmito. Desconozco la razón por la que habla de treinta y dos monedas, siendo en realidad treinta y tres.

“El tesoro, -describe- consta de treinta y dos ejemplares, algunos repetidos, según se indica en las descripciones, con un total de veinticuatro monedas diferentes. Se caracteriza el hallazgo por su homogeneidad, ya que sus monedas corresponden únicamente a dos series próximas: la almorávide y la del reino de Murcia, que fue su continuadora en las acuñaciones de oro hispanoárabes.

Los dinares almorávides corresponden al reinado de Alí ben Yusuf y todos se hallan reseñados en la obra de Vives, Monedas de las dinastías arábigo-españolas. La moneda más antigua del tesoro es el dinar de Almería del año 511.

El interés del hallazgo radica en los dinares del reino de Murcia, entre los que hay una moneda desconocida y cinco variantes. Son diecinueve las de este periodo y en ellas se hallan representados todos los reyes –Ahmad ben Hüd, el ra’is Ibn Faray, Abd Allah ben Iyad y Muhammad ben Sa’id—y casi todos los tipos conocidos hasta ahora.

No es extraño un hallazgo tan importante de monedas de Murcia, porque este pequeño reino era el que surtía a los países cristianos de la moneda de oro árabe que circulaba libremente por todo el territorio nacional, y que en los documentos latinos de los reinos del Norte aparecía con la denominación de lopinos (del rey Lope como se designaba entre los cristianos a Ibn Sa´d.

La fecha más moderna corresponde al año 551, lo que hace suponer, teniendo en cuenta el buen estado de conservación de las monedas y su homogeneidad, que el tesoro debió ser enterrado poco después de dicho año”. Hasta aquí la descripción genérica del tesoro que hace el profesor Ferrandis. A continuación, presento el resumen detallado de la descripción de las monedas todas las cuales presentan lecturas centrales y perimetrales:

Los dinares del emir Alí ben Yusuf corresponden a la ceca de Granada (3) de los años 519= 1141 d.C., 521=1143 d.C., 522= 1144 d.C.

Ceca de Almería del año 511= 1133 d.C.

Ceca de Sevilla (6) de los años 517(2) = 1139 d. C., 518= 1140 d. C., 520 (2) =1142 d. C., 522=1144 d.C.

Ceca de Siyilmasa 527= 1149 d. C. Este último dinar en realidad corresponde a la época en que la ciudad ya había sido tomada por los almohades en 1146.

Los dinares de los reyes de Murcia se distribuyen entre los siguientes reinados:

Ahmad ben Hüd: año 540= 1162d. C.

El ra’is Ibn Faray: año 541= 1163 d. C.

Abd Allah ibn Iyad: 541= 1163 d. C.

Muhammad ben Sa’id. Ceca de Murcia (7): año 542= 1164 d. C.; año 543 (2) =1165 d. C.; año 545= 1167 d.C.; año 546=1168 d.C.; año 547= 1169 d. C.; año 551= 1173 d. C.

De este mismo rey en la ceca de Valencia: año 544= 1166 d. C.; año 545= 1167 d. C.; año 546= 1168 d. C; año 548= 1174 d. C.

Primera y única exposición pública del tesoro numismático

El año 1986, en los días 27 al 31 de octubre, tuvo lugar un merecido homenaje al ilustre historiador almeriense D. José Tapia Garrido, popularmente conocido como el Padre Tapia. Tuve el honor de organizar tal homenaje, bajo el título de “I Encuentro de Cultura Mediterránea”, en el que tan generosamente participaron la Caja de Ahorros de Almería y el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Entre los diversos actos organizados con tal motivo resultó de lo más llamativa la exposición pública del famoso tesorillo de monedas de oro encontrado en la Alcazaba y que por entonces se hallaba depositado en el Banco de España. Fue necesario, por consiguiente, solicitar y obtener la autorización del Ayuntamiento para poder retirarlo, a cuyo efecto dirigí la petición al entonces alcalde de Almería. La buena disposición demostrada en aquel momento por las autoridades municipales propició que en fecha 6 de octubre la comisión de gobierno aprobara dicha cesión temporal, lo que me fue comunicado al día siguiente según escrito de el Secretario del Ayuntamiento en el que quedaba claro las condiciones en que se concedía tal cesión. Un escrito posterior de 21 de octubre era dirigido al director del Banco de España comunicándole la autorización expresa para que pudiera retirarlas con todas las garantías de seguridad exigidas para lo que fue necesario la contratación de los servicios de una empresa de seguridad.

Cumplimentados los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, el día 24 de dicho mes se procedió a retirar el depósito del Banco de España que se encontraba en la caja fuerte del mismo. Mi sorpresa fue mayúscula cuando constaté que las monedas se encontraban dentro de una pequeña caja metálica de color rojo precintada con lacre de las que se empleaban para las cintas de las máquinas de escribir. Se procedió a su recuento y se comprobó el buen estado de su conservación.

Una vez trasladadas a la sede de la Caja de Ahorros el tesoro fue dispuesto para su contemplación en una urna acristalada encargada al efecto con todas las medidas de seguridad. En este lugar permanecieron, objeto de gran admiración por el numeroso público que las contempló, durante los días que duraron los actos del homenaje, siendo retiradas en su momento y depositadas en la caja fuerte del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería.

Tengo entendido que en el año 2014 se elaboró un proyecto que pretendía realizar una nueva exposición pública del tesoro de la Alcazaba, aunque finalmente, desconozco por qué motivos, la idea no fraguó. Bien merece que el Ayuntamiento haga el esfuerzo necesario para que, de nuevo, después de 35 años, las nuevas generaciones tengan la oportunidad de admirar tan precioso testimonio de nuestro pasado.