¿Cuándo Almería restringirá al tráfico la zona de bajas emisiones?

El Ayuntamiento de Almería ha concretado sobre plano la zona de bajas emisiones (ZBE), un ámbito a aprobar en la sesión plenaria de carácter urgente que esta misma mañana celebra la Corporación, que debería activarse este mes de enero junto a las del resto de municipios españoles con más de 50.000 habitantes. En el caso de la capital almeriense, la ZBE estará presente pero, a modo de reserva, sin restricciones y como mecanismo preparado para limitar el tráfico en una parte del casco histórico –desde la calle Reina hacia poniente–. La pregunta del millón es cuándo, o en qué casos, se activará la ZBE y qué vehículos no podrán adentrarse en ella.

Estas respuestas quedarán recogidas en una ordenanza municipal sobre la que está ya trabajando la Concejalía de Movilidad y Seguridad. Un texto normativo que dará luz al funcionamiento de la ZBE de Almería, con restricciones de distinto nivel (desde temporales, por días, por horas de la semana...), en función de los parámetros de contaminación que registren la infraestructuras de miniestaciones del aire a instalar este año junto a las cámaras de control del tráfico sobre esta ZBE, que se expande en el área comprendida entre otras vías por Paseo de San Luis, calle La Reina, calle Fernández en paralelo al Conjunto Monumental de La Alcazaba, Chamberí, Camino Barranco, Palomas, calle Valdivia, calle Capitana hasta la Plaza Anzuelo, Callejón Canteras Viejas y Cuesta del Muelle, desembocando hasta carretera de Málaga y en paralelo al parque Nicolás Salmerón.

Según ha manifestado la concejal de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, su área lleva tiempo trabajando en esta ordenanza, disponiendo ya de un borrador “muy avanzado”, pero abierto a las sugerencias ciudadanas y de colectivos implicados que la edil espera recabar en las jornadas explicativas que se están celebrando desde días atrás. Recuerda al respecto García Lorca el encorsetamiento de los plazos ministeriales decretados para las zonas de bajas emisiones, si bien “estamos dentro de los mismos y con una ordenanza –asegura– laxa y flexible”.

Nueva ordenanza Abierta a aportaciones, será “laxa y flexible”, confirma la concejal de Movilidad y Seguridad

Los colectivos ecologistas, vecinales y sociales de la Mesa por el Clima de Almería ya se han pronunciado. Más que aportaciones, disienten directamente con el área seleccionada para esta ZBE y que esta, además, no se haya acompañado de medidas contra la contaminación, ni siquiera la etiqueta medioambiental de la DGT que aquellos conductores que viajen a otras ciudades, como Madrid, Barcelona o Granada, deberán portar en sus vehículos.

Son aspectos que saldrán a relucir en esta última sesión plenaria, que destrona a los presupuestos del calendario municipal. La concejal ha incidido en que la ZBE ha sido definida a raíz del estudio multicriterio realizado por la consultora especializada Doymo, teniendo en cuenta aspectos no solo de densidad de tráfico, sino poblacionales, como el envejecimiento o la presencia de menores, la estrechez o amplitud de las calles, el ruido, etc.

“Nos puede sorprender que haya avenidas que soportan más tráfico que no están incluidas, pero son vías anchas, con casas bajas, donde los vientos hacen que no haya niveles de contaminación del aire ni de ruido. Sin embargo, otras calles, estrechas y de edificios, pueden registrar niveles más altos”, explica la edil quien, ante todo, remacha que Almería es un ciudad libre de malos aires. De ahí, que no haya restricciones.