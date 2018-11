FF: "Esperamos que el elogio no nos debilite"

Fran Fernández ha pasado esta mañana por rueda de prensa para analizar el encuentro de este domingo ante el Rayo Majadahonda. "El rival propone varias opciones durante el partido, creo que es uno de los equipos más completos y nos lo va a poner difícil. Respeto al Rayo y a su cuerpo técnico, como he dicho, tácticamente es uno de los equipos más ricos”.

El míster no quiere que a sus jugadores les influya el hecho de verse arriba en la tabla. "Esperamos que el elogio no nos debilite, tenemos que seguir con el mismo trabajo y esfuerzo. Veremos cómo nos afecta la posición en la tabla. Mi objetivo es conseguir 20 puntos lo antes posible", y lo mejor sería lograrlo en un estadio en el que motiva mucho jugar: "Metropolitano, Carranza, El Sádar... hay muchos estadios en la categoría que te dan un plus al partido".