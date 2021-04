Agrinova Roquetas cede ante Trops Málaga en cuartos de final

Una final es lo que pareció disputarse este domingo en el pabellón del colegio de los Olivos en el encuentro que disputaban Trops Malaga y Agrinova BM Roquetas, pero era el partido de vuelta de los cuartos de final para acceder a los puestos que dan derecho a jugar la liguilla de ascenso a Primera Nacional. En el encuentro de ida Agrinova BM Roquetas consiguió finalmente llevarse una ventaja de 3 goles a tierras malagueñas después de ir todo el partido ganando de 5 o 6 tantos de diferencia, lo que hacia intuir que el encuentro en Malaga fuese de máxima intensidad desde el comienzo hasta el minuto 60. Y así fue, como una autentica final. Desde el primer momento Trops dejó claro su intención de remontar el resultado adverso de la ida y jugó con todo, incluso con los jugadores que utiliza habitualmente en su equipo de la División de Honor Plata del balonmano Español y que en su visita a Roquetas no pudieron acudir. Sin embargo, los roqueteros también dejaban claro que no iban a achicarse en ningún momento e iban a luchar hasta el último segundo de partido, a pesar de que en su caso no contaban con la totalidad de la plantilla pues ni Javi Cano ni Jose Antonio Castellano “Peli” pudieron viajar, ambos lesionados.

Así, los primeros minutos se empezaron a decantar a favor de los malagueños que comenzaron con un 5-2 en el marcador en los primeros 10 minutos, si bien, 3 de los 5 tantos habían sido conseguidos desde los 7m. Los rojillos sufrían mucho para conseguir superar la dura defensa malagueña, pero aún asi consiguieron empatar en el minuto 20 de la primera mitad. A pesar de ello, al terminar los primeros 30 minutos Malaga veia de nuevo reflejada la distancia en el marcador necesaria para llevarse la eliminatoria, 4 goles de diferencia, 14-10.

Al comienzo de la segunda parte Trops seguía apretando para que no se le escapase la renta establecida, sin embargo Agrinova BM. Roquetas aprovechaba cada oportunidad para acercarse en el marcador y aunque por momentos la diferencia llegaba hasta los 5 o 6 goles a favor de los malagueños, el carácter competitivo de los roqueteros les hizo tener una oportunidad de oro a falta de 14 minutos para acabar el encuentro cuando el marcador reflejaba un 19-15 a favor de los locales. La lucha y ánimo de los rojillos subían como la espuma y Malaga comenzaba a desinflarse, momento en el que un contraataque podría reducir la distancia a sólo 3 goles y en el mejor momento del partido del Agrinova BM Roquetas. Sin embargo, el portero malagueño realizó dos intervenciones que salvaron a su equipo en su peor momento… en ese contraataque y en el disparo posterior. El pabellón se vino a arriba y Trops Malaga reaccionó impidiendo el acercamiento roquetero. Desde ese instante al final todo fue un querer y no poder. El cansancio comenzó a hacer mella y en los últimos minutos aumentó la distancia hasta el 31-23 final que dejaba fuera a BM Roquetas de las semifinales.

A nivel individual destacar la defensa en el centro del 3:2:1 planteado por Dani Zalalla y José Manuel Andrés de Diego Gómez, terminando de cuajar una excelente temporada tanto a nivel defensivo como ofensivo. También el regreso en el plano goleador de Juanlu con 6 tantos, y como siempre, Juan Antonio Jódar con 5 tantos que acaba como máximo goleador del equipo en la temporada y con el mejor porcentaje goleador de toda la categoría.

Dani Zalalla valoraba el partido y la temporada al finalizar el encuentro: "Es una pena finalizar la temporada con una derrota y más sabiendo que tenemos potencial suficiente para haber estado en las semifinales, pero a este nivel de competición cualquier rival es muy fuerte, y si no haces un partido casi perfecto puedes perder, y nosotros hoy nos hemos encontrado con un rival muy serio, fuerte y con experiencia, y sobretodo, muy sólido en defensa y cuando hemos conseguido romperla, su portero ha aparecido realizando intervenciones que han permitido a Trops Malaga seguir en la competición quedándonos nosotros fuera. Ante eso sólo podemos felicitar al justo vencedor y por supuesto a cada uno de nuestros jugadores que han luchado al 200% en los 120 minutos de esta eliminatoria".

Una gran temporada

Dani continuaba resumiendo como había sido la primera temporada del equipo tras varios años sin competir en categoría senior masculina "Lo importante personalmente para mi es que afortunadamente no hemos tenido ningún caso de Covid en el equipo y hemos podido competir en este año tan atípico. La lastima es que la liga regular no ha tenido tal regularidad y ha estado muy condicionada por la situación y desgraciadamente no se ha podido disfrutar realmente de una categoría como es esta segunda Nacional donde el número y la calidad de los equipos suele hacer que el grupo tenga semanalmente un reto muy diferente teniendo que buscar la superación constante, y los viajes permiten aunar a todos los componentes. Sin embargo, a pesar de haber faltado esa regularidad en la competición, nuestros jugadores han demostrado el gran nivel al que podrán competir de seguir trabajando como este año lo han hecho. No debemos olvidar que se trata de un equipo muy joven, rondando una media de edad de 23 años y que cuenta entre sus filas con jugadores con varios años de experiencia en la categoría e incluso con jugadores que en años anteriores han competido en primera nacional. Las perspectivas y la ilusión de equipo y club es seguir en esta línea de crecimiento para que los equipos de base del club pueden tener un referente y un futuro al igual que ocurre con las chicas del plata”.