Aguza: "No vi como una rajada las palabras de Guti, sino como un toque de atención"

Hubo que esperar a la última respuesta de su comparecencia para sacarle a Sergio Aguza el titular, una clara defensa a la labor de José María Gutiérrez en sus peores días como técnico indálico, recordando que, al menos en su caso particular, no le molestaron los 'ataques' del técnico al vestuario tras el empate a uno en Los Pajaritos, por los que el propio Gutiérrez ya pidió disculpas públicamente: "No vi como una rajada las palabras de Guti en Soria, sino como toque de atención al equipo para dar a entender que teníamos que seguir trabajando como habíamos hecho anteriormente. No lo vi así, la verdad. El equipo confía plenamente en el míster. Tenemos una mala racha, pero eso no debe empañar el trabajo previo porque la situación puede revertirse".

El centrocampista catalán conoce bien la categoría de plata y cree que una victoria ante el Deportivo servirá para olvidar esta media docena de partidos sin ganar, en los que apenas se han sumado 2 puntos sobre 18 posibles: "Segunda va por rachas y dinámicas y atravesamos una mala, hay que ser positivos, unir fuerzas y focalizarse en el Deportivo. Tanto el último partido en casa con el Fuenlabrada como en Cádiz mejoramos en defensa, concediendo menos ocasiones, pero solo con dos detalles te ganan el partido. Hay que sacar lo positivo y estamos en el camino de las victorias".

Del conjunto coruñés, próximo rival, recuerda que ha cambiado mucho con el mercado invernal y con la llegada al banquillo de Fernando Vázquez: "El Dépor es un rival muy duro, han cambiado a muchos jugadores del once, son todo caras nuevas que le han dado un plus al equipo y hacen las cosas muy bien. Hay que revertir la situación. Necesitamos ganar para subir la moral y confianza del equipo. Se hacen cosas bien, pero en esa dinámica cualquier error te penaliza y te cuesta los partidos. A los de arriba también les está costando sumar".

En el pantano que no quiso entrar Aguza es en el de la valoración de si las siete incorporaciones realizadas por el Almería en la ventana de enero habían reforzado realmente al plantel o, por el contrario, lo habían debilitado como se debate en la actualidad: "De los fichajes se encarga el club, son decisiones de la directiva. A día de hoy el equipo sigue tercero, luchando por el ascenso y cada partido es una final para nosotros. En la segunda vuelta suele pasar que los de abajo empiezan a sumar más, se ven con el agua al cuello y rascan puntos donde nadie se lo espera. Hay que focalizarse en lo que tenemos que hacer y dar el 120% porque con lo que damos no nos da para ganar".

Aguza: "Nadie te garantiza que con una inversión grande vayas a estar arriba. Se lo puedes decir al Rayo o al Girona"

El objetivo del ascenso sigue presente y el vestuario todavía no descarta que pueda lograrse por la vía directa, aunque ahora esté a cinco puntos de distancia, aunque como alternativa esté el play-off, al que ya se mira de reojo: "Queremos ascender por la vía rápida, como líderes mejor. Nos alejamos de esas dos posiciones, pero en dos semanas esto cambia mucho y pelearemos hasta el final para ver qué pasa. Lo primero es ganar para cambiar la dinámica. En los últimos años el que se mete en la última plaza es el que asciende al no tener la presión de estar arriba. Es para analizarlo más adelante".

Curiosamente y pese a más de 50 millones de euros de inversión acometida por Turki al-Sheikh, el equipo solo mejora en 3 puntos al humilde proyecto de Fran Fernández el curso pasado, que Aguza también conoció desde dentro: "Nadie te garantiza que con una inversión grande vayas a estar arriba. Se lo puedes decir al Rayo o al Girona, hemos estado luchando y peleando pero Segunda es muy complicada. Ahora el décimo pelea por entrar arriba. La temporada pasada sí hubo más distancia de puntos".

A nivel personal, Aguza admite que arrancó bien el curso, luego dio un bajón en el rendimiento coincidiendo con su lesión y ahora procura recuperar su mejor versión: "En mi caso hasta la lesión estuve en un buen momento de forma, luego tuve que parar y perdí tono físico, minutos y rodaje. Hasta después de Navidad no he podido ir encontrando sensaciones para volver a ser el que era antes. Las victorias son las que generan autoestima".

Con contrato hasta el mes de junio, no tiene noticias de las intenciones del club, pero asegura que no le importaría renovar: "Mi futuro está igual que al inicio de la temporada, pertenezco al Almería y sigo disfrutando. Si se renueva, estaría encantado de hacerlo porque estoy contento con la ciudad y el club, con el trabajo para ascender".

El último mensaje era para la afición indálica, a la que le pide que siga confiando porque el equipo ha estado todo el curso instalado en zona de ascenso o de proomoción: "Lo único que podemos decirle a la afición es que vamos a darlo todo en el campo y haremos lo posible por ascender. Hemos dado motivos suficientes para que confíen en nosotros porque hace tiempo que la ciudad y el club no vivían esta situación. Los equipos intentan meternos la presión a nosotros, pero cada cual sabe lo que tiene que hacer y también el Depor tendrá la presión de salir de abajo. Nosotros lo haremos por no descolgarnos".