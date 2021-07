Aketxe: "Un ascenso hay que trabajarlo, no es cosa de un año"

Ager Aketxe espera que su segunda temporada como rojiblanco pueda ser la del ascenso a Primera y para ello recuerda que en una categoría como Segunda es fundamental contar con jugadores que sepan salir de las malas rachas. El centrocampista vasco también espera lograr su primer tanto a balón parado, una de sus especialidades que la campaña pasada no pudo poner en práctica. Apunta como clave el hecho de hacer la pretemporada completa a las órdenes de Rubi.

¿Qué tal el primer amistoso ante el Benfica?

Íbamos con respeto, era un rival de mucha entidad que llevaba varias semanas preparando la pretemporada. El equipo dio la cara y el partido se dio bien, en todo momento estuvimos metidos y las sensaciones fueron buenas. Al pasar los primeros 15 minutos hicimos mejor la presión y a raíz de que tuvimos un par de oportunidades nos soltamos un poco, cogimos más confianza y estuvimos más a gusto en el campo.

¿Notaron la falta de ritmo en las piernas?

En estos partidos, sobre todo tras esta semana de carga de entrenamientos, lo importante es coger chispa para lo que viene y cumplimos con nota.

¿Percibió algún retoque en el modelo de juego?

Es en la línea de lo que ya conocíamos del míster el año pasado. Intenta lo mismo, en el primer partido no se metió mucho en tema táctico porque no hubo tanto tiempo para prepararlo.

A usted por momentos se le vio casi más como organizador...

Me tocó jugar más por zona interior y hubo ciertos tramos que bajé más a recibir, es la función de los dos interiores, que deben equilibrarse, si uno tira, otro baja.

La plantilla sigue por construirse.

El mercado es largo y puede pasar cualquier cosa, pero los que estamos nos preparamos y apretamos las ideas que nos marca el míster.

¿Con qué grado de ilusión afronta el nuevo curso?

La ilusión es mucha, un ascenso hay que trabajarlo, no es cosa de un año. El Cádiz estuvo varios años intentándolo y al final dio sus frutos.

Usted conoce bien Segunda y no es nada sencilla...

Segunda es una categoría muy complicada, la temporada se hace muy larga, con tramos de todo tipo, y cuando vienen mal dadas el equipo tiene que sostener su base. La idea es esa, tenemos toda la pretemporada con el míster para que nos meta las ideas poco a poco y nos prepare para lo que viene.

Parece que ahora se está buscando un perfil de jugadores más experimentados, que no veteranos.

Sobre todo porque cuando vienen mal dadas has vivido esos momentos y sabes cómo afrontarlos y salir de ellos. Cuantos más jugadores tienes que hayan pasado por eso, mucho mejor.

¿Ganas de marcar ese primer gol a balón parado?

El año pasado no se me dio, no tuve la fortuna y espero que este año se pueda conseguir.

¿Ansias también de jugar nuevamente con público en las gradas?

A todos los equipos le gusta jugar con su afición en el campo, siempre es un plus que nos animen. Ya se notó en el último partido, aunque no tuvimos la fortuna de sacarlo adelante siempre te animan.