Almansa ve el debut ante Teruel en el momento justo

Un tuit suyo a las pocas horas de caer en Los Planos en la Supercopa, con una carga de capitán y toque de atención general, llamó a los cuarteles a los ahorradores para rehacerse y afrontar lo siguiente de un modo radicalmente distinto: "La verdad es que no nos van a regalar nada y así ya se ha visto, y para ser capeones con lo que hicimos el sábado no nos da, necesitamos mucho más; calidad tenemos de sobra, tenemos un bloque muy bueno, pero con eso no nos da para ser campeones". La ambición está intacta, hay muchas posibilidades de éxito pero un solo camino: "Si no peleas y no trabajas duro no van a llegar los logros y los éxitos por amor al arte, o porque vistamos el escudo del equipo más laureado de la historia del voleibol español".

Se inicia la Superliga ante el mismo rival, el adversario a batir si se quieren coronas, lo que bien entendido es positivo: "No hay una mejor manera que resarcirse que tirar de orgullo y decir 'aquí estamos nosotros', y que nos sirva la Supercopa perdida para trabajar y para ver dónde tenemos que llegar y el nivel que temeos que demostrar para pelear con ellos". Además, "las jornadas vienen cuando vienen y al final tenemos que jugar contra todos". El sábado, a las 19:30, el Moisés Ruiz vestirá sus mejores galas.