El Almería doblega al Amorebieta entre el delirio y acaricia el sueño del ascenso (3-0)

El fútbol es apasionante porque resulta imprevisible. Con ascenso y descenso en juego, a la UD Almería se le atragantó la SD Amorebieta en una primera mitad difícil de digerir para los de Rubi. El ambiente de las grandes citas es lo que tiene, que a veces indigesta a los protagonistas, a quienes el deseo de agradar y de corresponder el cariño que ven en una 'busiana' de época o rugiendo el estadio durante el himno a capella con Turki Al-Sheikh por primera vez en el palco les provoca flojera, temblor de piernas.

No contribuyó tampoco el esperado planteamiento a la defensiva del conjunto vasco, noble en el despliegue de un fútbol de otro siglo, pero igualmente efectivo. Dispuso Mujika una zaga de cinco integrantes con tres centrales para vigilar de cerca a Sadiq, pertrechados por otros tres mediocentros defensivos y dos atacantes en busca del centro al área, la segunda jugada o el balón parado.

Con esos atributos el cuadro norteño puso en aprietos la meta de Fernando en varias ocasiones ante la impotencia de los indálicos, que habían saltado al césped con el once de gala del curso, pero que no encontraban espacios en la poblada retaguardia azul ni por dentro ni por fuera. La única forma de llevar peligro fue a raíz de dos saques en largo del propio Fernando para la carrera de Sadiq.

En el primero de ellos el ariete nigeriano pecó de egoísmo al disparar contra un defensor cuando tenía a Portillo libre de marca en un costado pidiéndosela con insistencia. En el segundo, de similar factura, el envío en largo de Fernando lo apuró Sadiq hasta la línea de fondo, poniendo, esta vez sí, el pase atrás sobre la llegada de Portillo, que definió de forma horripilante con toda la portería para sí, mandándola a las nubes. Las acciones se desarrollaron en los minutos 19 y 31, pero antes el Amorebieta había llevado la agonía al poblado graderío.

Fue tirando de la ABC del fútbol. Acometidas por bandas de sus laterales y centros al área en busca del '9', un Obi que no estuvo acertado a rematar un buen servicio de Aldalur desde la derecha, trabado en el remate por Rodrigo Ely. La otra ocasión clara para los vizcaínos vino desde la zurda, con otra 'banana' del exrojiblanco Andoni López al segundo palo que no llegó a cabecear con claridad Obi por muy poco. Entre medias de una y otra Guruzeta había buscado la escuadra con un disparo lejano. Y es que el Amorebieta no se lo pensaba al pisar las inmediaciones del área almeriense.

Sin claridad de ideas en la sala de máquinas, el partido demandaba que Rubi agitase el árbol desde el banquillo, retirar a alguno de los mediocentros para dar entrada a jugadores con mayor vocación ofensiva como Puigmal, Appiah o el propio Sousa, evitando así que Sadiq tuviera que fajarse con tres. Antes del descanso Pozo dispuso de una buena acción recortando en el área y disparando con la zurda, pero el balón se marchaba nuevamente por encima del larguero.

De salida la segunda mitad siguió el mismo patrón, para convertirse al poco en un frenesí gracias a las acciones a balón parado, de las que el Almería ha sacado mucha rentabilidad en la recta final del campeonato. Extrañó que Rubi no moviera el banquillo en el intermedio, pero el equipo buscó con mayor decisión la meta de Marino. Ramazani, a pase de Sadiq, mandó el balón al lateral de la red y al poco el arquero vasco repelía un trallazo de Portillo desde dentro del área.

El gol iba a llegar de la forma más insospechada. Robertone sacaba un córner al segundo palo buscando la envergadura de Sadiq, que intentó el remate, pero el balón terminaba rebotando en el exrojiblanco Andoni López, a quien el árbitro adjudicaba finalmente el gol.

Pese al tanto, el Almería no andaba sobrado de juego y el Amorebieta rozó el empate en un buen testarazo de Óscar Gil tras falta lateral que acababa siendo repelido por el poste. Y como quiera que en acción hilvanada era complicado superar las líneas vascas, el Almería volvió a tirar de balón parado para ampliar distancias en el marcador. Fue en una falta lateral lanzada por Lazo, que acababa de entrar al campo, al corazón del área, donde Babic imponía sus centímetros entre una maraña de centrales azules para picarla a la red.

Pudo sentenciar con el tercero Sadiq en un penalti revisado por el VAR cuyo lanzamiento asumió el nigeriano, volviendo a demostrar que los once metros no son lo suyo. Chutó con fuerza y centrado, pero Marino tocaba lo suficiente para desviar el balón, que salía repelido por el larguero.

La insistencia del 'látigo de Kaduna' tuvo su premio cuando agonizaba el tiempo reglamentario sacándose de la chistera un gol 'ronaldiano' (del brasileño). Se fue de uno, aguantó la tarascada de otro, dribló al portero y empujó el balón a puerta vacía ante un estadio que ya coreaba el nombre de Turki y cantaba ¡a Primera, oé!. Faltan tres partidos pero el sueño ya se toca con la yema de los dedos. El Almería se pone líder momentáneo a falta del Eibar-Valladolid del domingo y se ve en Primera de forma virtual. La nota negativa fueron las lesiones de Ely y Ramazani, que no pudieron acabar el partido.