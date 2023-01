El Almería firma a Marion Romanelli

El primer equipo del Almería se ha reforzado con Marion Romanelli, procedente de La Cañada. Lateral derecho, también puede actuar como mediocentro, presentando una buena hoja de servicios. La nueva jugadora rojiblanca nació en la localidad francesa de Aix-en-Provence hace 26 años y ha jugado en todas las categorías inferiores de la selección francesa llegando a ser campeona del mundo sub-17.

Llegó a debutar con la selección absoluta y con el estallido del coronavirus llegó a España: "Durante la pandemia había roto mi contrato de futbol en Francia, además también estaba con estudios y me cansé bastante. En marzo de 2020, tuve la oportunidad de venir aquí a una familia para cuidar hijos y conocí al entrenador de La Cañada que me ofreció la oportunidad de jugar con ellos en un proyecto que era el de ascender de categoría. Al principio no estaba segura, pero encontré un futbol con el que disfrutaba, con chicas que estudiaban y trabajaban igual que yo. Conseguimos subir de categoría y estuve muy feliz".

Después de recuperarse de su rotura del cruzado, operación incluida en su país natal, ha regresado a España: "Estoy completamente disponible para jugar con el equipo. Soy lateral, pero en La Cañada jugaba como medio centro y me gustó bastante".