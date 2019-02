El Almería B, más lejos de la permanencia tras caer en Don Benito

Dolorosa derrota de la UD Almería ante un rival directo en la lucha por la permanencia tras un choque en el que los almerienses, pese a su insistencia no pudieron superar el muro defensivo de un Don Benito que marcó a la contra tras una pérdida de balón del filial.

Comenzó con mucha intensidad el conjunto almeriense, tanta que poco después de cumplirse los primeros treinta segundos de partido ya tuvo una clarísima ocasión. Largo saque de banda de Navas al corazón del área, donde tras varios rechaces el esférico llegó a los pies de Herrera, que le pegó desde el borde del área pequeña pero Sebas Gil, muy atento, salvó a los suyos de encajar el 0-1. Los de Esteban Navarro salieron a por todas, presionando arriba y dificultando la salida de balón de un oponente que no estuvo nada cómodo en los primeros compases del duelo.

El primer disparo de los extremeños fue en el 7’, en un intento lejano de Abraham Pozo que se marchó muy alto. Este tiro fue un aviso, ya que los de casa se estaban despojando de la presión inicial de los almerienses. De hecho, dos minutos más tarde, el Don Benito se aprovechó de una pérdida de balón de Cristian Herrera en el centro del campo para formar una contra demoledora. Magnífica asistencia de Pepe Bernal, que rompió la línea defensiva almeriense, que dejó a Pozo solo ante Jero. El atacante local recortó al portero del filial y firmó el 1-0 en el minuto 9.

Este tanto hizo daño al filial, que había pagado muy caro su primer error. Al Almería B le entraron las prisas, entró en una dinámica de imprecisiones que beneficiaron a un oponente que, ya por delante en el tanteador, se asentó en una relativa comodidad, muy férreo en defensa, intentando impedir que los foráneos generaran peligro claro. Pero no pudieron. En el 20’, Sergio mandó al palo un lanzamiento de falta directa y en el 27’ Mario salvó a los suyos de encajar el empate en una oportunidad muy clara de Toril, que no enganchó bien la pelota tras un córner. La UDA B lo intentaba, pero no hubo acierto y se marchó al descanso por detrás en el marcador.

Tras la reanudación, el filial, que vestía de verde, tuvo más presencia en campo contrario, aunque se topaba una y otra vez con un muro defensivo rojiblanco, liderado por Heredia y Gómez. Navarro apostó por quitar a Youness y dar entrada a Darío, más mordiente en ataque. El Don Benito, que no quería la pelota y que parecía conformarse con el 1-0, supo hacer mucho daño al contragolpe cuando tuvo ocasión. En el 64’, Jero tuvo que lucirse ante Agudo para evitar el 2-0. Zambrano, en el 83’, tuvo la sentencia. Terminaron los de casa metidos en su campo, jugando con fuego, pero finalmente no se quemaron ante un Almería B sin fortuna en ataque.