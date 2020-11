Antonio Rodríguez agradece el compromiso de la afición de Unicaja Almería

De nuevo el ámbito deportivo verá cómo lo ‘externo’ le resta protagonismo, pese a que la tradición de los últimos años dice que un Unicaja Costa de Almería – Ushuaïa Ibiza Vóley es garantía de puro espectáculo. Tendrá que disputarse a puerta cerrada de nuevo, “ahora obligatoriamente y no de modo voluntario, tal y como se hizo en la última jornada en casa contra Soria, al acatarse por parte del club, y con absoluto convencimiento, las últimas medidas que la Junta de Andalucía ha considerado las adecuadas para ponerle freno a la segunda y terrible ola de la COVID-19”. Así lo ha manifestado Antonio Rodríguez, presidente ahorrador, añadiendo a su vez que “se ha visto que fue un acierto elegir el ‘aforo cero’ hace dos semanas, a pesar de que estábamos entonces en el Nivel 3 y podían entrar 200 espectadores, adelantándose el club a lo que iba a suceder después, y que está sucediendo todavía”.

Fue una medida que, según Rodríguez, “ha recibido el respaldo unánime ya no solo de nuestra afición, sino de la sociedad en general y de las administraciones”, con la que “Unicaja Costa de Almería se puso en la vanguardia de la lucha contra el virus y que a su vez supuso un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad y a la solidaridad con los demás a través de la propia protección”. La ciudad está a día de hoy y desde el pasado martes a las 00:00 horas, junto a toda su zona metropolitana y muchos otros de los municipios de la provincia, en Nivel 4, por lo que “es obligado cerrar las puertas del Moisés Ruiz”. El presidente blanquiverde, no obstante, se ha valido de un juego de palabras para decir que “se tiene la solución para no perderse este partidazo, puesto que abrimos ‘una ventana’, como simboliza la retransmisión vía streaming”. Ha facilitado el enlace: https://youtu.be/XM884cr5Kzk.

Antonio Rodríguez ha advertido, al mismo tiempo, del también necesario cambio de horario, ya que se pasa desde las 19.00 horas para jugarse a las 18.00 horas, dando así más margen para la limitación de movilidad nocturna y acatando las normas, las mismas que el mandatario verde considera “necesarias”. Pese a que ya se puso en marcha la campaña de abonos ‘Yo voy al vóley, seguro… y segur@’, ha expresado el compromiso del club de “ajustar los precios acorde al escenario real que vaya a quedar tras esta fase”, ya que ha querido lanzar un mensaje de esperanza: “Estoy convencido de que esto vamos a superarlo, de que lo haremos juntos y de que habrá diversión en vivo y en directo para todos los que quieran disfrutar del mejor voleibol de este país, aunque por ahora solo podamos ofrecerla ‘en directo’ y no ‘en vivo’, a través de nuestro canal de Youtube y de la página de la RFEVB”.

Su convencimiento de que la situación sanitaria mejorará lo une a un “muy sonoro aplauso a nuestra afición, que durante los dos primeros partidos en casa, en los que hicimos un tremendo esfuerzo, junto con la Diputación de Almería, por garantizar la seguridad de todos, mostró un comportamiento ejemplar, respetando de un modo escrupulosa las medidas que componían el protocolo que elaboramos para tal fin”, ha manifestado textualmente. No le cabe la menor duda de que “va a seguir siendo así en el momento en el que se pueda abrir de nuevo el Moisés Ruiz a quienes le dan ese color verde tan cálido y especial, a la hinchada de Unicaja”, pero “mientras tanto hay que mantener la misma actitud en el día a día de cada cual, y no bajar la guardia bajo ningún concepto”, estando seguro de que “esta afición tan maravillosa no falla y da ejemplo en la grada y en la calle”.