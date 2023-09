Arribas saca un punto para el Almería en un intercambio de golpes (2-2)

Ni en la sexta jornada ni en el cuarto partido disputado en la Vega de Acá llegó la ansiada victoria para un Almería que se mantiene como colista y que incluso tuvo que dar el punto por bueno tras verse por debajo en dos ocasiones. Fue Arribas, con un doblete, el que salvó al conjunto rojiblanco de una nueva derrota en una noche en la que los rojiblancos volvieron a mostrar demasiadas carencias a nivel defensivas, buscando la victoria en un intercambio de golpes

Mientras que Vicente Moreno apostaba por el mismo once que perdió en Villarreal, Baraja presentaba dos novedades. El técnico del Valencia cambió su banda derecha respecto a la alineación que goleó al Atlético de Madrid. Correia retrasaba su puesto hasta el lateral (Foulquier tenía molestias físicas), con Fran Pérez por delante, mientras que Mosquera entró en el eje de la zaga por Cenk. El conjunto che realizó un gran trabajo táctico, con un 1-4-4-2 de manual que apenas dejaba espacio para que el Almería jugase entre líneas.

El Almería quiso ser protagonista teniendo el balón y al Valencia no le importó. Bien agazapado con esas dos líneas de cuatro optó por percutir la banda derecha del Almería, en la que Chumi volvía a actuar a pesar de contar Vicente Moreno con hasta tres laterales derechos. Con Pubill y Pozo sin recuperarse de sus diferentes molestias (el club no ha especificado de qué se trata) y Mendes disponible, el técnico valenciano optó por el central gallego para ocupar ese flanco de la defensa. Por ahí llegó el primer tanto del Valencia antes del cuarto de hora de juego.

Era el minuto 13 y Diego López realizó una pared con Javi Guerra para terminar batiendo a Maximiano. El primero se marchó de Chumi con una facilidad pasmosa y el segundo le ganó la partida a Montes, que salió a por él, pero le dejó jugar fácil. Fue un duro golpe para un Almería que estaba llevando el partido a la mitad de campo visitante, percutiendo por ese carril diestro. Si la pasada temporada Rubi prefería que Embarba actuase a pierna cambiada para buscar el disparo tras la diagonal, Vicente Moreno opta por que el ex del Espanyol juegue por su banda natural. Hizo mucho daño por ahí. En el minuto 7 puso un buen centro, pero Luis Suárez no llegó. Después, justo antes del 0-1, Robertone probó con un disparo, que no se fue poco por la línea de banda.

El gol le sentó de maravilla al Valencia, que comenzó a crecer acercándose al 0-2, teniendo Maximiano que abortar con problemas un disparo de Almeida. Poco a poco el Almería fue recomponiéndose, con Embarba llevando el peligro. Un centro suyo terminó en un cabezazo picado de Arribas, la oportunidad más clara hasta el momento para los locales. Antes, desde la otra banda, Akieme sacó un buen centro medido para que Luis Suárez cabecease hacia arriba y Mamardsahvili despejase a saque de esquina. En ese córner la tuvo Melero, libre de marca, al rematar con la testa.

El primer acto dejó como daño lateral un duro encontronazo de Embarba con Diakhaby, teniéndose que quedar en vestuarios el extremo, el mejor del Almería durante la primera mitad, Ramazani fue su sustituto, pero el belga, guadianesco, no muestra la regularidad necesaria. Tras el receso, el guion fue el mismo, con el Almería buscando la posesión y el Valencia cómodo sin él. Tanto fue el cántaro a la fuente para los locales, que terminaron obteniendo petróleo antes de la hora de juego. Lopy buscó a Robertone y éste le metió una buena asistencia a Melero, que, tras recortar dentro del área, sacó un disparo repelido por Mamardashvili. Arribas, que se siente como pez en el agua dentro de ese rectángulo, pescó el rechace para restablecer la igualada.

Vicente Moreno sacó entonces su lado más agresivo. Lopy, que estaba esperando para entrar antes del gol, saltó al verde y lo hizo por Lopy, escorándose Luis Suárez a la banda izquierda, con Arribas como mediapunta y Melero de mediocentro junto a Robertone. Poco le duró la alegría al Almería, encajando el segundo cinco minutos después de empatar. Fue Javi Guerra, colosal durante todo el encuentro, el que batió a Maximiano tras tener premio su desmarque, aprovechando un buen pase filtrado de Fran Pérez. El partido estaba ya en una fase sin apenas control y muchos intercambios de golpes. En ese escenario emergió de nuevo la figura de Arribas. Chumi la colgó desde la derecha, rematando cruzado Akieme para que Mamardashvili la sacase con el pie, pero Arribas volvió a recoger el rechace para empatar otra vez. El ex del Real Madrid se va a los cuatro tantos, más de la mitad del total del equipo.

Arribas se echó el Almería a las espaldas y tuvo incluso el triplete, con un disparo mordido en el minuto 73. El entramado defensivo del Valencia empezó a tener huecos y Vicente Moreno optó por Lázaro Vinicius para aprovecharlos, entrando también Baba para reforzar el centro del campo. Tras el intercambio de golpes, ambos dieron un paso atrás, buscando el Valencia tener más el esférico, sin estar incómodo el Almería saliendo rápido. Tan cerca estuvo el 3-2 como el 2-3. Amallah pudo darle el triunfo a su equipo con un disparo desde fuera del área, escapándosele a Maximiano al intentar blocarlo, mientras que los de Vicente Moreno bordearon la remontada con un remate de Ramazani y un saque de esquina botado por Lázaro Vinicius que se envenenó, ambas acciones en el descuento.

El empate supone el segundo punto del Almería en lo que va de temporada para continuar como colista tras sumar apenas esas dos unidades tras seis encuentros. De esa cifra, apenas el punto de este sábado procede del Estadio de los Juegos Mediterráneos (volvieron a escucharse algunos silbidos) a pesar de haber albergado ya cuatro encuentros. El Valencia, por su parte, se consolida en puestos europeos, con diez puntos. Los de Baraja recibirán el próximo miércoles (21:30 horas) a la Real Sociedad, mientras que el Almería irá al Ramón Sánchez-Pizjuán el martes (19:00) en una semana que terminará con el encuentro del domingo (14:00) frente al Granada. Una semana en la que Vicente Moreno se juega su puesto.