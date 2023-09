El Assy: "Quizá la plantilla sea un poco corta, pero muy completa. No habrá más fichajes"

Mohamed El Assy ha realizado esta mañana, justo después de la presentación oficial de César Montes, un completo análisis al recientemente concluido mercado veraniego de fichajes en clave UDA. En este sentido el CEO del conjunto rojiblanco confirmaba que el plantel queda cerrado con las 24 fichas profesionales actuales y sacaba pecho por haber convertido al club en el segundo en mayor inversión de la Liga solo por detrás de un gigante como el Real Madrid.

¿Cómo se ultimó la operación de César Montes y cuánto ha costado finalmente?

"El coste de César es de 11'5 millones. Hay unos bonus dependiendo de si Montes juega con México el próximo Mundial. El problema con Montes era que el Espanyol no quería venderlo. Creían que podía ayudarles a lograr el ascenso y que podía revalorizarse mucho en el futuro. No es un fichaje de última hora aunque se cerrase dos horas antes del cierre de mercado. La negociación llevó más de un mes. Ahí nos demostró que quería vestir nuestra camiseta. Si un jugador demuestra esa convicción no lo vamos a dejar tirado".

¿Qué valoración hace del mercado estival con nueve incorporaciones?

"En el total de la Liga la UDA es el quinto con mayor ingresos por ventas (46 millones) y el segundo con más gasto en fichajes, superando los 50 millones de euros. Desde hace cuatro temporadas, cuando Turki adquirió el club, con tres años en Segunda y uno en Primera, dos años de Covid y un año de Guerra en Ucrania, las ventas han superado los 120 millones y las compras los 140. Esto lo consideramos otro récord. Somos además el único equipo del Top 5 en gasto que no ha vendido ningún jugador a Arabia. Barcelona, Celta, Sevilla o Betis sí lo hicieron".

¿Tienen previsto a acudir al mercado de jugadores libres para completar las 25 fichas?

"Quizá la plantilla sea un poco corta, pero es muy completa. No creemos que necesitemos fichar más jugadores para completar las 25 fichas disponibles. Construir una plantilla no se puede realizar en un solo mercado. Con Darwin tuvimos dinero suficiente para formar un plantel para ascender. Ahora estamos en ese proceso en Primera, el de conformar una gran plantilla para los nuevos objetivos. Cuando la UDA vendió a Darwin, fichamos a Sadiq, Centelles, Ramazani, Robertone, Akieme, Samu... muchos jugadores. El equipo del ascenso".

¿Piensa que es difícil el trabajo del entrenador si los jugadores llegan a última hora?

"Hemos tenido mala suerte con los arbitrajes, penaltis, etcétera. Pero honestamente, con este sistema de límite salarial es la única forma de funcionar. Tener toda la plantilla para el 10 de agosto significa pagar mucho más precio en los jugadores que deseas. La buena noticia es que el próximo año no tendremos que traer a diez jugadores. La solución es trabajar más duro y conseguir lo que hemos buscado".

¿Por cuántos jugadores de los que se han vendido se conserva un reporte futuro?

"Sobre todos los jugadores que han salido mantenemos un porcentaje de venta. Por Sadiq vamos a recibir 500.000 euros al entra en Champions la Real Sociedad y por Darwin 1'4 millones pronto por su participación en los goles y partidos disputados".

¿Tienen previsto mantener el 'naming' del Estadio?

"Estamos hablando con 'Power Horse' a expensas de ver cómo terminan las negociaciones para ampliar su patrocinio".

¿Por qué rompieron la dinámica de firmar delanteros rápidos con el fichaje de Koné?

"Con Luis Suárez tenemos a un delantero más rápido y con Koné otro más estático y fuerte".

¿Hay margen salarial para acometer más contrataciones si fuera necesario?

"Tenemos un pequeño remanente de límite salarial con el que podríamos comprar algún jugador en el mercado de enero, pero no lo consideramos necesario porque confiamos en esta plantilla y nos gusta. Ya dije el año pasado que el Almería en el futuro no tendría problemas con el límite salarial porque teníamos jugadores jóvenes con potencial de venta y hoy se puede ver. Hubo que pagar varias rescisiones".

¿Se plantearon firmar a un centrocampista y un delantero más?

"Pensamos en hacer dos incorporaciones más, pero en Cádiz el banquillo fue Ramazani, Lázaro, Koné, Fernando, Pozo... Hay diferencias grandes, ahora además de Édgar y Montes hay muchos jugadores polivalentes. Pienso que la plantilla es más completa. Recuerdo que el primer partido que pudo jugar Darwin fue en noviembre y el entrenador en ese momento prefería poner a Sekou. Si hubiera otro jugador tapándole ahora no estaría en el Liverpool".

¿Cuál es el siguiente paso para afianzar el proyecto de Turki Al-Sheikh?

"Queremos que la UDA sea un club estable de Primera en todas las condiciones y buena estructura, con su Academia, Estadio y Ciudad Deportiva. Una vez logrado, nos plantearemos otras metas. Trabajar con Turki siempre es así".

¿Alguna novedad acerca de la Academia?

"Sobre la Ciudad Deportiva ya tenemos algunos diseños y pronto podremos anunciar algunos cambios, no queda mucho tiempo. Es un proceso al igual que la concesión".

¿La ampliación del Estadio significará desplazar a la afición a otro recinto?

"No creo que tengamos que jugar muchos partidos fuera para ampliar el Estadio. El principal problema es si podemos jugar con los asientos que tenemos ahora mismo o con menos. No tardaremos mucho en cavar el terreno de juego. Como mucho estaremos fuera 1 o 2 partidos. Empezaremos a construir en base a lo que los arquitectos digan y lo que sea más interesante para nuestros aficionados y el club. Hablaremos con la Liga para ver si al inicio de Liga podemos jugar varios partidos fuera".

¿No temen que la marcha de El Bilal repercuta en el aspecto ofensivo?

"Este club no depende de un solo jugador y no tenemos problemas en vender a cualquiera. Salieron Sadiq, Darwin o El Bilal en su mejor momento. Lo importante es que sea bueno para club y jugador. Ninguna institución puede depender de un solo jugador".

Bendito problema el denominado 'virus FIFA'...

"Tener siete internacionales puede ser un problema cuando son citados por sus selecciones, pero hay más de 30 partidos por delante y estoy seguro de que conseguiremos el objetivo".

¿Algún mensaje a la afición tras sumar solo 1 punto de 12 posibles tras esta gran inversión?

"Esto no es como jugar a la PlayStation. Invertimos mucho dinero, pero los jugadores tienen que adaptarse al nuevo entrenador. También recibimos dos goles a balón parado y otros dos de penalti. Los fans no deben preocuparse porque si Dios quiere no volveremos a Segunda. Hemos merecido más. El Rayo en casa no nos disparó, pero marcó dos goles. Al final es fútbol".

¿Ser el segundo plantel más joven tras el Valencia es una virtud o un inconveniente?

"Que seamos el segundo equipo más joven prueba que lo que decimos es lo que la gente ve. Es la misma estrategia y filosofía de traer jóvenes talentos de nuevos mercados. Ahora estamos más enfocados en África que antes, también en Sudamérica. La marca UDA ahora ha crecido mucho, todos los clubes, representantes y jugadores nos conoce en Europa y saben lo que pueden crecer junto a nosotros. Hace 4 años veníamos de sobrevivir en Segunda y ahora somos el segundo más inversor tras el Real Madrid. Ahora trabajamos en refrendar ese estatus también en la clasificación. Veremos a final de temporada si estamos entre los diez primeros o a mitad de tabla. Quizá no ocurra esta temporada ni la que viene, pero aseguro que llegaremos ahí muy pronto".