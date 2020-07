Barbero: "Campo neutro, 90 minutos y el que se clasifique juega la final"

En Iván Barbero se junta la incertidumbre por saber cuándo se disputará la promoción de ascenso con el hecho de desconocer su futuro hasta que no se aclare dicha situación, ya que vino cedido por el Osasuna con cláusula de compra en caso de ascenso. Por eso el ariete almeriense no duda en decantarse por un formato de play-off exprés en el que no haya que disputar las eliminatorias a ida y vuelta.

¿Le parecería bien que se jugase la semifinal y la final de la promoción a partido único?

Campo neutro, 90 minutos y el que se clasifique juega la final y el que gane a Primera. Y listo. Es una semana. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora el Girona da cinco días de vacaciones. Uno se irá para un lado, otro para el otro... Yo pondría una solución cuanto antes, en una semana jugamos todo y listo.

¿Cómo lleva lo de tener el futuro en el aire al estar cedido?

Hay muchos jugadores, como yo, que estamos cedidos y no sabemos nada de nuestro futuro. Mentalmente estás pensando qué va a ser de mí. Hoy estoy aquí, pero ¿y mañana? Hay inestabilidad mental, hay que intentar regularla y controlarla. Pero hay que poner una solución ya. En una sede única. No se hable más.

¿Hubieran preferido otro rival distinto del Girona?

Cualquier equipo es complicadísimo. Si no hubiese sido Girona, Elche o Fuenlabrada también lo ponen supercomplicado. Tenemos que pensar sólo en nosotros, no en el rival. Se ha visto a lo largo de la temporada quién tiene la mejor plantilla y equipo. Somos nosotros clarísimamente a mi parecer, por lo que he visto en el día a día. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de derrotar a cualquier equipo que se nos ponga enfrente. Tenemos capacidad de sobra para ello.

¿Temen que pueda anularse el play-off?

Tenemos la mente en que se va a volver a jugar y hay que estar preparados física y, sobre todo, mentalmente. Ahora más que nunca hay que estar unidos porque ahora viene la parte más difícil de la temporada. El trabajo realizado tiene que tener su recompensa.

Ahora mismo más allá del Girona no habrá nada...

Cuando hay tantos partidos juntos en el vestuario hablamos y suponemos cómo puede quedar este partido, si uno gana o pierde. Ahora no. Sólo pensar en ganar nuestro partido, afrontarlo de la mejor manera posible y a partir de ahí seguro que el resultado será positivo.

Lástima los dos goles anulados ante el Málaga.

No me pongo nervioso delante del portero, pero es una pena que ese gol no subiese al marcador. Es una pena, no sólo por mí, sino por el equipo. A mí me hubiese dado una confianza brutal. El equipo estuvo bien, sólo faltó la victoria.

¿Cómo describiría su juego en ataque?

Fuera del campo soy un chaval bastante tranquilo. También tengo mis momentos, pero dentro del campo no me gusta perder, sino competir. Por mi forma de juego voy bastante al choque, pero soy bastante deportivo. No me gusta ser un 'hijoputilla'. Mi juego es ir al choque y presionar y presionar. Y después finalizar, algo que se me da bastante bien.