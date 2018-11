El Barça aprieta la Liga

En el calendario de todos los amantes del fútbol femenino estaba marcada en rojo la novena jornada de Liga Iberdrola. En ella figuraba un Barcelona-Atlético de Madrid que podría, si no resultar decisivo, definir el signo que iba a tomar la competición. Se enfrentaban aspirante contra vigente campeón. Segundo contra primero. El que quiere el trono contra el que desea mantenerlo. Y el encuentro entre azulgrana y colchoneras no defraudó. Venció el Barcelona por 2-1 y la liga vuelve a estar abierta. Una victoria que añade mordiente la competición y que asegura emociones de cara a las próximas jornadas.

Al partido entre aspirantes no le faltó épica. Después de una primera parte muy igualada, el Atlético logró adelantarse en el segundo tiempo con un gol de Kenti Robles en el minuto 56. Pero el Barcelona no arrojó la toalla, recordó que un tropiezo dejaría prácticamente sentenciada la competición y tiró de orgullo. Primero, Aitana, con el empate que llegó nueve minutos después. No contento con el punto, el equipo azulgrana se fue a por la victoria y Toni Duggan, en el añadido, logró el gol que dejaba la competición definitivamente, abierta y hacía hincar la rodilla al equipo rojiblanco por primera vez en toda la temporada. 2-1, tres puntos y la bajada a la tierra de un rival que parecía imbatible hasta la novena jornada de competición, a la que había llegado con un pleno de victorias. El Barcelona queda ahora como el único invicto de la categoría.

Al acecho, por un posible despiste de azulgrana o atléticas, vuelve a estar el Levante. Las granotas han rayado una línea muy sólida hasta el momento, cimentada con grandes gestas. Fue un ejemplo el empate ante el Barcelona (0-0) y la victoria contundente ante el Málaga en la novena jornada no hace más que afianzar esa condición. 7-0 venció el equipo levantinista al cuadro andaluz para mantenerse anclado como tercer clasificado con 20 puntos, a tres y cuatro de Barcelona y Atlético.

Mientras que la zona alta se revoluciona con la victoria del Barcelona, también hay novedades por el área señalada como peligrosa. En puestos de descenso hay un nuevo inquilino, el Sevilla. El equipo franjirrojo parece atrapado en una vorágine peligrosa, con cinco derrotas consecutivas que lo han llevado a ser segundo por la cola, sólo por delante del Sporting Huelva, aunque hay que recordar que todavía tiene un partido menos, el correspondiente a la sexta jornada ante el Valencia, que todavía no tiene fecha para disputarse.

La última punzada para el Sevilla llegó en forma de derrota en casa ante el Espanyol. Un solitario gol de Paula Moreno, ex jugadora del cuadro nervionense, sirvió para que los tres puntos viajaran a Barcelona. Las sevillistas, sin fortuna de cara a gol, mandaron tres balones a la madera. A perro flaco...