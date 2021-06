Bec McConnell asciende al cuarto puesto de la general de la Copa del Mundo

El rendimiento y los resultados de Rebecca McConnell en Copa del Mundo le mantienen por méritos propios entre la élite internacional de este deporte. La australiana de Primaflor-Mondraker-XSauce firmó sendas actuaciones sólidas en la tercera manga de la competición, celebrada este fin de semana en Leogang (Austria), circuito que se estrenaba en UCI WC tras acoger el pasado año los Mundiales de la especialidad.

Bec sorprendió el viernes con un segundo puesto en el Short Track, una disciplina que no se adapta a sus condiciones de fondista, en la que hasta ese momento no había conseguido podio alguno. Señal de su buen momento de forma, la alegría servía además para asegurar primera línea en la carrera del domingo y acumular valiosos puntos en la general.

Sobre un circuito muy físico, con largas subidas, la biker de PMX Racing Team arrancó la competición de cross country en el primer grupo, aunque lejos de la gran dominadora este año, la gala Loana Lecomte. La campeona australiana supo encontrar su lugar en carrera tras pelear frente a la suiza Neff, la francesa Ferrand Prévot, la local Stigger o la sueca Rissveds, firme en las subidas, aunque dubitativa en las bajadas, concluyendo en un séptimo lugar que le aúpa al cuarto lugar de la general de la Copa del Mundo.

Bec McConnell: "Este séptimo es un muy buen puesto, pero no puedo evitar sentirme un poco frustrada conmigo misma. Tenía piernas para completar una gran carrera en un circuito muy duro, pero es como si durante la noche hubiese olvidado montar en bici. Mi rendimiento en los descensos fue pésimo. No sé si se debe a que me encontraba un poco insegura por mis errores en este circuito el pasado año o si simplemente este tipo de bajadas son mi punto débil. En cualquier caso, tengo algo con lo que trabajar de cara la siguiente carrera. Tengo que reconocer que estoy muy contenta con mi actual forma física, señal de que mi entrenador está haciendo un gran trabajo".

Soñando con el podio

En su tercera carrera élite en Copa del Mundo, Jofre Cullell estuvo a punto de protagonizar una de las sorpresas positivas de la temporada. El todavía sub 23 de Primaflor-Mondraker-XSauce completó una excepcional competición hasta la última vuelta, llegando a rodar en cuarto puesto en uno de los circuitos más duros del continente. Sin embargo, unos calambres, signo del excepcional esfuerzo de un ciclista que sigue avanzando a pasos agigantados, lastraron el desenlace de Jofre, que caía a posiciones retrasadas por esos problemas físicos. Dan McConnell firmaba un importante Top 30 al concluir 28º.