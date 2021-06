Bec McConnell finaliza segunda la última manga de los Internacionales de Italia

Hay podios que saben a victoria y el conseguido por Bec McConnell este sábado en La Thuile (Aosta), en la manga final de los Internacionales de Italia de XCO, es sin duda uno de ellos. Y es que la australiana había pasado una semana muy complicada por culpa de un resfriado que había minado su estado físico, hasta el punto de poner en duda su concurso en la carrera.

Sin embargo, aún con esas razonables dudas, la biker de Primaflor-Mondraker-XSauce decidió tomar la salida en un circuito realmente exigente, con auténticas zonas de subida y descensos técnicos que exigían el máximo de atención. Tras una buena salida, Rebecca fue capaz de finalizar en segunda posición, sólo por detrás de la británica Evie Richards. Buenos presagios a una semana del regreso de la Copa del Mundo.

Bec McConnell: "Estoy muy satisfecha por mi rendimiento después de los últimos días, incluso ayer no tenía muy claro que fuera a tomar la salida, pero traté de ser optimista y verlo de manera positiva. Comencé la carrera sin muchas expectativas, sólo esperando completar una buena carrera que me ayudara a prepararme de cara al próximo fin de semana. Por lo tanto, decidí no arriesgar demasiado, así que creo que este segundo puesto es muy buen dadas las circunstancias".

En el resto de categorías, Francesc Barber finalizaba sexto en la UCI Junior Series con la que se estrenaba la matinal competitiva del sábado; mientras que Dan McConnell concluía undécimo.