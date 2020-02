Berenguel: "Mi mensaje, cada partido es una final"

Restan cinco partidos para el final de la fase regular y los ahorradores van primeros, con dos puntos de ventaja sobre Teruel, pese a que los turolenses han caído tres veces por solo una de Unicaja Costa de Almería. Por lo tanto, y sabido que dentro de dos jornadas se ven las caras y que ambos dependen de si mismos para acabar líderes y tener el factor cancha a su favor, Manolo Berenguel no quiere ni una sola concesión: “Quiero acabar en lo más alto sobre todo por probar también otra cosa distinta a la del año pasado; siempre he dicho que los títulos de liga se ganan fuera de casa, pero sí es cierto que la temporada pasada fuimos como segundos, en la final no tuvimos el factor cancha y no nos fue bien, además de todo lo demás que nos pasó, así que este año nos gustaría afianzarnos en la primera plaza y a ver qué pasa”. No cambia su discurso, “sigo pensando igual, que los títulos se ganan fuera de cada”, pero “sería bueno empezar aquí, a ver si se comienza firme y mejor”.

Claro está, todo eso es una hipótesis a futuro, puesto que los cuartos de final y las semifinales serán todo un ‘campo de minas’: “El orden de las ocho primeras plazas ahora mismo es una lotería y eso es lo bonito de la liga; yo quiero quedar lo más alto posible por el factor cancha, pero sí es cierto que está interesante, un poco loca, bo te puedes relajar en ningún momento y eso también lo hace más atractivo”, dice Berenguel. A su juicio, “los ocho primeros que van a entrar van a ir a por todas, hay equipos que ya pensando en un futuro de la temporada que viene quieren quedar lo más alto posible y eso los hace más peligrosos, así que es complicado con cualquiera que te toque entre esos ocho primeros y ya se ha demostrado en varias ocasiones, que puede cualquiera ganarle a cualquiera y no te puedes relajar”.

La lectura está clara: “Las últimas jornadas que quedan de la fase regular y playoffs, todos los partidos son finales, así los queremos tratar, y espero llegar en las mejores condiciones posibles”. Se refiere Berenguel con ello a que “si se consigue el liderato en la fase regular, a afrontar los playoffs de la mejor manera posible, o sea, intentar llegar con el mayor número de altas; ya sabemos cómo llevamos la temporada por tema de lesiones, lesiones que son fruto de la mala suerte y no se pueden achacar absolutamente a nada, así que esperemos que en la parte final de la temporada nos respeten mucho, porque ya nos toca y lo necesitamos”. Además, aplica la famosa ley de conservación de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, en referencia al gran trabajo realizado hasta el momento y a la alta competición disputada, que debe hacerse valer.

Incluso en eso Berenguel aplica equilibrio, parafraseando a Piero Molducci: “Ya en su momento dijo que el deporte solo entiende de resultados, entonces aquí todo eso está muy bien, una lectura que le he hecho a los jugadores, porque es la realidad también, que a pesar de las bajas hemos estado a la altura, tirando, tirando y tirando, lo hemos estado intentando hasta el final, una final de la Copa del Rey que pudo haber ganado cualquiera, la clasificación a cuartos de la Challenge, con el rumbo del partido cambiado con la introducción de Ignacio y de Fran, y justo cuando venía de hacer un punto directo en el tercero, en el cuarto lo intenta y no puede, está roto y no puede seguir, y el arma para darle la vuelta, un Fran que estaba magnífico, no pudimos utilizarla… al final es la lectura, que los resultados no acompañan, pero el equipo ha tirado, ha luchado, ha competido y que con los pocos que estamos, sigue compitiendo, lo ha demostrado, y lo que no nos mata nos hace más fuertes”.