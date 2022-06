Cabello: "El Poli El Ejido es un club exigente"

La sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo fue el escenario de la presentación del nuevo técnico del Polideportivo El Ejido, David Cabello, al que acompañó en este primer acto oficial el presidente, Alejandro Bouza. Éste decía que tanto para dirigentes como aficionados “es un momento muy feliz porque recuperamos a un hombre de la casa, a un hombre que con trabajo nos trajo la alegría del ascenso de Tercera a Segunda B y esperamos que con su trabajo junto a su cuerpo técnico y la plantilla que estamos tratando de formar, tengamos los éxitos que todos esperan y esperamos”.

Cabello agradecía a la junta directiva “el gran esfuerzo que han hecho. Ellos desde el primer momento querían que fuera yo esa pieza angular en este nuevo proyecto que arrancamos esta temporada”, al tiempo que reconocía que siempre han mantenido “muchas conversaciones con el club y hemos estado pendientes de lo que es este club, porque siempre nos hemos sentido muy valorados y respetados con nuestro trabajo y siempre hemos estado vinculados de una manera u otra”.

Alejandro Bouza, presidente "Es un momento muy feliz porque recuperamos a un hombre de la casa"

Es por ello que se mostraba firme Cabello cuando afirmaba de cara a la nueva temporada que “todos creemos que debemos dar un pasito hacia delante, porque el grupo de trabajo que hay en el club piensa que este club debe estar en superior categoría” y incidía especialmente en el gran esfuerzo económico que “muchas veces va más allá de lo que se puede, porque es verdad que cuando no hay el respaldo de una masa social importante te ocasiona pérdidas y esas pérdidas las tienen que asumir con sus negocios propios y no es fácil afrontar cada temporada un proyecto nuevo para intentar devolver a este club y a esta entidad a una categoría superior a la actual”.

De igual forma, Cabello se declaraba ilusionado con el proyecto “con mucha ambición, con ganas de hacer cosas grandes, porque llevando este escudo no podemos pensar en otra cosa que no sea llevar este club a lo más alto, independientemente del tema económico. Haya más o menos dinero, el Polideportivo El Ejido siempre va a ser un club súper exigente con sus jugadores y cuerpo técnico, porque la afición lo demanda. Posiblemente no seamos el club con más dinero o presupuesto pero en ganas, ilusión y ambición vamos a ser el número uno”.

Fichajes

En cuanto a la configuración del equipo de la próxima temporada, el técnico celeste apuntó a que el proyecto tratará de “recobrar ilusión, frescura y ambición. Es un proyecto basado en gente con hambre, que quiera decir aún muchas cosas en este mundo” y puso el acento en que “El Ejido es una tierra donde se identifican con gente trabajadora, honrada, pero sobre todo humilde. Y en eso vamos a basar nuestro proyecto”. Un proyecto que se perfila a largo plazo, por lo que este año será el de sentar bases.

Cabello, entrenador "Me he sentido culpable en alguna ocasión por marcharme, porque creo que construimos algo que no fue sencillo"

“Había varios jugadores en plantilla, se acometió la renovación de Godino que sabéis cómo se identifica con este club y todo lo que ha dado en el terreno de juego y ahora se suman las incorporaciones de Alejandro Escardó que estuvo en el ascenso, Mario Méndes que conozco de mi etapa en el Málaga y conozco el rendimiento y alegría que le va a dar a esta afición, y la de Alberto Fuentes que también fue una pieza clave en el ascenso”, analizó Cabello, quien adelantó que “llegarán algunos más y vamos a intentar acometer alguna renovación”.

Precisamente sobre el perfil de jugadores que va a llegar a El Ejido, el técnico malagueño indicó que “es el de gente comprometida, con mucha ambición e ilusión, gente trabajadora, humilde y que tenga ganas de crecer. No renunciamos a jugadores con cierta experiencia, que tenga partidos en la categoría, pero nos tienen que transmitir esos valores y esas ganas de crecer”.

Deuda a saldar

No obvió Cabello las preguntas de los periodistas sobre su regreso al club y confesó sentirse en deuda con el club. “Creo que lo hemos hablado en alguna conversación que he tenido con la dirección, me he sentido culpable en alguna ocasión por marcharme, porque creo que construimos algo que no fue sencillo. Un proyecto en el que veníamos de descender y conquistar otra vez a la afición no fue nada fácil y conseguimos algo muy bonito, ya no solo por el objetivo conseguido, sino también por el proceso. Y es verdad que yo particularmente me he quedado en deuda con este club, porque el club siempre ha creído en mi persona y eso es de agradecer. No es fácil encontrar personas que crean en un cuerpo técnico como creyeron en el nuestro”.