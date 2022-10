El Cantera Sur Bahía de Almería remonta a San Francisco de Asís Mijas (33-32)

No hay jornada esta temporada en la Primera División Nacional, y con la reciente ya son tres, en la que el Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería debe desenvolverse en la taquicardia de un final no apto para cardíacos, el pasado sábado remontando para ganar en su estreno en competición oficial como anfitrión en el Pabellón Municipal de Las Norias, en último segundo además.

Ficha Técnica

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (16+17): Adrián Bandera (3 goles), Lorenzo (3), Martín Pacheco (1), Javi Castillo, Diego Gómez, Murillo, Javi Lamarca, Nico Martín, José Ángel (11), Juanjo, Paya (3), Saúl Andrés (4), Carlos Lázaro, Alberto Rivera (3), Antonio Fernández (5) y Julián Quiroga.

One Eden CBM San Francisco de Asís Mijas (17+15): A. F. Pessoa, J. Arca (1 gol), C. López (1), A. Lerena (2), J. Viñas (1), A. Hidalgo (2), D. Pérez (14), A. Rodríguez (1), J. A. Luque (1), J. Vivas, C. Rueda, D. Rodríguez, H. Kahr (4), R. Muñoz (5), G. Marfil y J. R. Palacios.

Árbitros: Dato Carrillo y Ferent (Murcia). Cronometradores y anotadores: Gutiérrez Muños y Lozano Shushkina (Andalucía).

Parciales: 3-4, 5-7, 7-9, 10-13, 13-14, 17-16 (descanso), 19-20, 21-24, 24-25, 25-27, 29-29, 33-32.

Incidencias: Partido de la 3ª en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores.