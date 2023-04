Carvalhal: "A los jugadores les diga que no olviden dónde estábamos hace dos meses"

Carlos Carvalhal advirtió este sábado del riesgo de confiarse porque su equipo todavía no está en una situación "definitiva", pese a que los últimos buenos resultados le han permitido alejarse de la zona de descenso, y reveló que a los jugadores les dice que no olviden dónde estaban hace dos meses. "Las victorias y los puntos dan confianza, pero no me canso de hablar con los jugadores y de recordarle que hace dos o tres meses estábamos en una situación muy complicada. Para llegar a donde estamos ahora, hemos tenido que mejorar muchas cosas", apuntó en su comparecencia ante los medios.

El preparador celeste pidió "respetar" al Almería porque su equipo no está en una situación "definitiva" y necesita tanto los puntos como el conjunto dirigido por Rubi, que todavía no ha ganado a domicilio en lo que va de campeonato. "No hace mucho tiempo le ganó al Barcelona, es un equipo que tiene competencia colectiva e individual", advirtió el preparador celeste, quien no cree que el parón le haya venido mal a su equipo porque "hemos hecho dos semanas de trabajo muy buenas y nos ha permitido seguir mejorando".

Además, confirmó que el defensa Óscar Mingueza seguirá de baja porque ha sufrida una nueva lesión en el muslo derecho: "Es una lesión nueva en la misma zona, no tiene la gravedad de la otra lesión y estará disponible más rápido". Cuestionado por las declaraciones del presidente Carlos Mouriño de que el club quería ampliar la vinculación con el técnico, el técnico portugués dijo que "esto es fútbol y en un minuto o en un partido todo puede cambiar". "Estamos en abril, faltan doce partidos y ahí veremos. Estoy muy contento aquí, pero no me gustan los contratos a largo plazo porque para mí no es importante la cuestión financiera, eso me da igual. Lo más importante es que estemos cómodos mi equipo técnico y yo, y la gente con nosotros. No vine a Vigo por dinero, si fuera por eso no vendría aquí", sentenció.