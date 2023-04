Cavani: "Nunca me tocó vivir algo así"

El uruguayo Edinson Cavani, delantero del Valencia, analizó la complicada situación del equipo, que salió del descenso tras su empate ante el Rayo Valleca, pero sigue con el peligro de perder la categoría, y dijo que deben mantener el empuje y la energía de los últimos encuentros y asumir que no será algo rápido. "Hemos conseguido triunfos importantes y hay que seguir con esta energía e ir escalando poco a poco y que las cosas vayan mejor. Lucharemos y trabajaremos hasta el último día de la temporada para llegar lo más alto que podamos", señaló el futbolista uruguayo en una entrevista con LaLiga.

El delantero reconoció que se trata de algo nuevo para él y analizó la larga racha de derrotas que enlazaron. "Nunca me tocó vivir algo así y hay que enfrentarse a las cosas, no hay otra manera. Al principio se crearon expectativas, el equipo jugaba, atacaba, Pero se pasó por un momento de dificultad del que estamos saliendo poco a poco. Parecía que hiciéramos lo que hiciéramos siempre nos faltaba algo" recordó. "El equipo ha intentado de mil formas revertir la situación, porque no nos da igual. Sabemos dónde estamos y queremos que este club llegue a lo más alto que pueda porque se lo merece. El Valencia debe estar entre los primeros equipos de España y de Europa", subrayó Cavani.

De hecho, remarcó que él no firmó por el club el pasado verano para buscar un sitio donde acabar su carrera, sino para tener un nuevo reto. "Ojalá que pueda haber un camino largo como jugador. no quiero venir aquí a retirarme, sino a tener un camino. Si un día siento que las cosas no van y no se dan, lo comunicaré el club y a la gente y dejaré el fútbol", afirmó.

Cavani habló también de lo que supone ser jugador de élite lejos de casa y las renuncias que supone. "El fútbol te da lo que buscas, superarte y poder llegar a ser lo que deseas de llegar a la élite y ganar cosas. Pero sacrificas muchas, que está bien sacrificar cosas por lograr otras, pero te quita cosas y más si vienes de Sudamérica", reflexionó. "A mí, me quitó vivir muchos momentos con mi familia, con mis amigos. Se pierden muchas cosas que no vuelven, el tiempo no te espera. Hay cosas que no compensan. Hay momentos que ya pasaron y no puedes volver a vivirlos", añadió. Cavani dijo que tiene "la tranquilidad plena de haberlo dado todo” y aseguró ser “un tipo normal, que vive de las cosas simples"-