Corpas: "No podemos focalizar los 90 minutos en el libre indirecto, el empate es justo"

José Corpas, uno de los capitanes del plantel, valoraba las sensaciones que dejaba el 2-2 ante el Sabadell en los micrófonos de UDA Radio al término del mismo y mostraba su extrañeza por la acción del libre indirecto concedido por Ocón Arráiz: "No conocíamos ese reglamento. Teníamos entendido por la norma antigua que si el portero toca dos veces se vuelve a sacar, pero nos ha dicho que eso era antes y ahora era libre indirecto con barrera en la línea de gol. Si es rodilla para abajo dice que se hace eso".

El extremo diestro jiennense, no obstante, no quiso cargar las tintas contra la actuación arbitral, reconociendo el buen partido del rival, que en el campo se había hecho acreedor a la igualada: "No podemos focalizar los 90 minutos en esa jugada, sino mirarnos a nosotros, que nos ha costado taparle los huecos para dificultarles su salida y se han visto cómodos. Queremos ganar, pero pienso que un empate es justo. Todo lo que ocurre desde el 80' en adelante cuesta remontarlo, no siempre se puede ganar, aunque hemos estado dos veces por delante. Tenemos que mejorar y preparar el partido de Copa".

En la segunda vuelta los rivales no ceden ni un milímetro y Corpas espera que les sirva como aviso para no dormirse en los laureles: "Sabíamos que este Sabadell no era el de la ida porque todos los equipos se van a reforzar. Juegan de forma peculiar porque sin balón estaban en 4-4-2 y en la salida con línea de tres, son variantes que te complican. Estuvimos bien, pero salieron relativamente fácil. No es un paso atrás ni adelante, el partido ha venido así y hay que aprender de los errores. Hemos hecho muchas cosas buenas y otras mal. Por momentos nos han puesto en bastantes apuros y nos ha costado ajustar eso. Un punto es bueno sumarlo".

Ahora no queda otra que mirar adelante y centrarse en la visita de Osasuna este miércoles al Estadio de los Juegos Mediterráneos (21:00 horas) para la disputa de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey: "El partido más importante ahora es el de Copa, hay que prepararlo a tope y el míster decidirá quién sale de inicio. Tenemos que ver qué ha pasado como siempre para analizarlo, sin hacer un mundo ni dejarlo pasar, viendo lo malo y lo bueno".