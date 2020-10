Procedente de la cantera del Atlético de Madrid, el lateral derecho venezolano Adrián José Cova Urbina llegó al Club Deportivo El Ejido en el ecuador de una pretemporada en la que está encajando a la perfección en un plantel celeste en el que es, por el momento, el jugador más joven. Y es que a sus 19 años de edad, el defensor está a menos de dos semanas de poder debutar en Segunda División B, categoría a la que dará el salto desde la División de Honor juvenil en la que militaba con el cuadro colchonero el pasado curso.

"Desde que llegué me han acogido como uno más, me siento muy adaptado, integrado en el equipo. Las sensaciones con el míster son excelentes, tengo muy buen feeling y a pesar de que muchos del grupo somos nuevos nos estamos adaptando muy bien y ya hemos entendido que hay que ser una familia para poder llegar a hacer algo importante este año", comenta el benjamín de la plantilla que dirige el técnico Tito García Sanjuán.

"Los amistosos ante equipos como Ibiza o Marbella, que son dos grandes clubes con metas altas, me hicieron aprender muchísimo y también al grupo"

Destaca, sobre la experiencia que está adquiriendo en esta fase preparatoria previa al inicio oficial de la competición liguera 2020-2021 que "los amistosos ante Marbella e Ibiza, que son dos grandes clubes que seguramente este año optarán para algo importante, me hicieron aprender muchísimo, también al grupo". Además, para el zaguero nacido en Venezuela este curso que se avecina "es un reto nuevo. Nunca he debutado en Segunda B, pero no tengo miedo y lo afronto con mucha valentía. Poco a poco me iré adaptando a la competición".

Como el resto de sus compañeros, Adrián Cova desea que se solucionen los problemas generados por la pandemia de COVID-19 y que todo vaya volviendo a la normalidad, evidentemente también en el balompié, deporte que se ha visto modificado en muchos aspectos por la crisis sanitaria. "Cuando se pueda entrar como siempre en los estadios esperamos a la afición con los brazos abiertos, que para nosotros ellos son muy importantes y nos dan un plus que se necesita para ganar los partidos", finaliza el defensor, que puede actuar tanto de central como de lateral derecho y que está llamado a ser un hombre importante, pese a su juventud, en el equipo del Poniente almeriense.