Cristina Redondo y Anita París, más refuerzos para el femenino

Cristina Redondo, centrocampista de 29 años de edad y natural de Carboneras, es otro de los fichajes realizados para el equipo femenino de la Unión Deportiva Almería. Proviene del At. Benahadux, donde ha jugado durante cuatro temporadas. Para Cristina ésta ha sido una gran experiencia y destaca: “El Atlético Benahadux me lo ha dado todo tanto en lo personal como en lo futbolístico. En esta etapa he conocido gente maravillosa que me llevo como grandes amigos”.

Anteriormente se formó en la cantera de las Escuelas Municipales de Carboneras hasta que, por la edad, no pudo seguir compitiendo con niños. Según ha explicado, “en aquellos años el fútbol once femenino no existía en Almería así que tuve que aparcarlo porque no me gustaba jugar a fútbol sala, que era entonces la única opción”. No fue hasta la época universitaria cuando Cristina retomó el fútbol con el equipo femenino de la Universidad y, seguidamente, fue cuando militó en el At. Benahadux.

Redondo ha practicado otros deportes como el balonmano hasta los 18 años, estando en las categorías inferiores de la selección andaluza, pero acabó declinándose por el fútbol porque es, según ha subrayado, “el deporte con el que me crié en la calle con mis amigos; nos pasábamos las horas muertas jugando”. Seguidamente añadía que “con el fútbol he aprendido mucho, sobretodo con mi primer entrenador, Juan López Gutiérrez, que me transmitió muy buenos valores. Siempre es fundamental tener un buen maestro y él me enseñó que el fútbol era compañerismo, respeto y diversión”.

Cristina Redondo, que compagina el deporte mientras prepara sus oposiciones, ha destacado que esta temporada va a ser prometedora: “Preveo que va a ser una buena campaña porque hay gente joven que viene con muchas ganas e ilusión y otras de mayor edad que le va a dar la experiencia al equipo. Sin duda, una buena mezcla para crear un buen grupo a nivel futbolístico”.

Ana París, conocida como Anita, también reforzará la medular rojiblanca. La almeriense ha jugado al fútbol toda su vida; casi siempre fútbol sala y en su anterior etapa, concretamente, fue con un equipo de Primera División, el Jimbee Roldán de Cartagena, donde militó durante dos temporadas. “Fue un sueño hecho realidad jugar en Primera División y dedicarme de manera profesional a lo que tanto me gusta”, explica.

Anita ha vuelto a Almería y compagina su trabajo con el deporte, tal como ha hecho siempre. Comentaba que practicó atletismo y fútbol, pero se decantó por éste por todos los valores que le aporta. “Tratándose de un deporte colectivo, la satisfacción de ayudar a los demás a ser mejores y conseguir objetivos es increíble. Todo ello conlleva, esfuerzo, sacrificio, compañerismo, ilusión, trabajo y responsabilidad”, puntualizaba.

Con solo 14 años formaba parte de la selección de Almería y poco después de la andaluza, una época en la que jugaba en el Club Deportivo Bayyana. Antes de irse a Murcia jugó en el Comarca de Níjar, en segunda división, y posteriormente en Vícar.

Para Anita, formar parte de la Unión Deportiva Almería es un orgullo, tal como ha explicado: “me he decidido por la UD Almería por el proyecto y todo el trabajo que sé que va a haber detrás, para que no falte nada y se consigan todos los propósitos planteados”. Y añadía que “a pesar de poder jugar en otras categorías, es un gran reto el poder llegar donde se proponga este club, y defender el escudo de tu ciudad siempre es un orgullo”.

Para Anita París significa un cambio pasar del fútbol sala al fútbol once, pero, tal como ha dicho, con esfuerzo se puede todo. “Me gusta mucho el fútbol en general y creo que todo es trabajo y adaptación y eso no va a faltar”, declaraba París. Posteriormente afirmó que cree que va a ser un año bonito y que “sería muy ilusionante poder estar en puestos de ascenso y disfrutar la promoción, pero sobretodo eso, disfrutar, y que también lo hagan los que nos vean jugar”.