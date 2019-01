Dani Macarro sitúa el interruptor en ‘modo Copa del Rey’

Los Reyes Magos de Oriente se han portado bien con Daniel Macarro, asegurado esto por él mismo el mismo ‘día uno’ de la ‘semana uno’ de la segunda vuelta de la Superliga: “Siempre me porto bien -risas-, y el equipo, así que lo que he pedido para el grupo creo que también lo habrán traído”. Al central en su ‘carta’ no se le olvidó su Unicaja Almería: “Para el equipo lo que he pedido sobre todo es empezar la segunda vuelta bien, ahora que tenemos un partido muy importante, pero sobre todo estar centrados para la Copa del Rey, que es lo primero en lo que estamos todos, porque queda un mes escaso y tenemos que intentar hacer un buen papel en ella y llevarnos el título”. Las prioridades están muy claras.

Esta ambición se ha alimentado más tras cumplir la ‘vuelta perfecta’ y haber tenido un pequeño respiro activo durante los días de Navidad: “La verdad es que los días de descanso nos han venido muy bien y además los entrenamientos de Navidad tampoco han sido muy muy fuertes, así que para una primera toma de contacto han venido perfectamente tras el once de once, con el que estamos satisfechos por ahora, ya que es lo que queríamos, ganar todos los partidos”. El uso de ese ‘por ahora’ en su expresión es toda una declaración de intenciones: “Esta segunda vuelta es más complicada, vienen viajes más difíciles, tenemos la Copa, jugamos en Teruel el primer partido… hay que ponerse las pilas y apretar bastante”.

El choque del domingo ante el gran rival de la última década y firme candidato a repetir su triplete de la pasada temporada está marcado en rojo para todo amante del voleibol, pero desde dentro se vive con más naturalidad y en su justa medida, con una imagen diferente a la que dio hace tres meses: “La verdad es que la primera vuelta aquí en el Moisés jugamos un muy buen partido después del palo de la Supercopa en Los Planos; supimos llevarlo muy bien y ahora nos toca subir allí otra vez y dar otra imagen bien distinta a la que ofrecimos en aquel primer título del curso, un poco a caballo entre el pasado y el actual, por lo que vamos a demostrar que podemos jugar mejor, plantarles cara e intentar ganar el partido”.

Los dos equipos llegan fuertes, con el matiz de los seis internacionales turolenses entrenando fuerte con la Selección Española durante estas fechas navideñas: “Lo bueno y lo malo, según se mire, porque ellos han entrenado con otros colocadores y otros jugadores distintos aunque sean muchos los que están en el CV Teruel, y por nuestra parte llevamos también un tiempo entrenando todos juntos, no hemos tenido bajas excepto la de Fran Iribarne precisamente por jugar con España y creo que eso de estar todos juntos en los entrenos desde el principio puede ser bueno”. En definitiva, se espera “un partido completamente diferente al de la Supercopa al estar más formados y unidos tras ser un equipo casi nuevo”.

Daniel Macarro, central del Unicaja Almería "Vamos a demostrar que podemos jugar mejor que Teruel, plantarles cara e intentar ganar el partido"

Ante este Teruel “muy consolidado por repetir grupo” se iniciará una muy difícil segunda vuelta que nadie del plantel ahorrador olvida: “Ahora tenemos Canarias, Ibiza, Palma… que son equipos que juegan muy bien en su casa, y va a ser muy complicado, pero hay gran confianza porque si nosotros mantenemos el juego que estamos llevando, no deberíamos tener problemas”. Es una fórmula que se aplica a si mismo: “Al final entrenamiento es entrenamiento y este deporte es mucho de conseguir hacerlo bien a base de repetición; llevamos acumulados cuatro meses entrenando juntos, tengo todavía mucho margen de mejora y lo cierto es que voy poco a poco a más porque el nivel de cada sesión aquí es siempre muy bueno”.

Daniel Macarro llega hasta el extremo de hacer todo trabajo pensando en los más altos objetivos en su valoración de lo que se vivirá en la matinal del domingo en el pabellón de Los Planos: “Al final este partido primero es muy importante, pero es más casi un entrenamiento para la Copa del Rey, que es lo que todos queremos jugar y ganar junto a los play off, así que es mucho mejor pensar que tenemos un mes duro de pesas y de entrenamiento en pista, pero para llegar lo mejor posible a la competición copera”. Puestos a elegir, quizá Melilla sobre L’Illa Grau “porque está jugando mejor y así lo dice la clasificación”, pero los de Abdelkader “están en casa y ese partido va a estar muy igualado, como el Ibiza-Palma, muy parejos”.

Por último, y rememorando su tiempo en Mallorca, el central madrileño se muestra emocionado en el recuerdo a Damián Seguí: “Ha sido una pérdida muy inesperada porque no sabíamos mucho de él desde que dejó el equipo, no mucho contacto, pero hemos ido preguntado a los amigos y decían que estaba bien, que seguía ahí en su casa más tranquilo, porque con el tema del vóley estaba muy alterado ya que lo vivía como no lo ha vivido nadie en España, y la verdad es que es una gran pérdida para el voleibol y el deporte en general”. Lo define como “una persona encantadora que siempre te ayudaba, venía a todos los entrenamientos y a todos los partidos, se metió mucho en el equipo y ha sido un placer poder jugar para él”.