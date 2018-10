Difícil salida para un Berja CF que quiere prolongar su imbatibilidad

El objetivo del Berja CF para la presente temporada ya quedaba claro antes de comenzar el curso: luchar por ser equipo de Tercera División la próxima campaña. El filial del CD El Ejido tiene una plantilla preparada no solamente para intentarlo, también para lograrlo. Y ahí están los resultados en este arranque de campaña en el que los aurinegros no han conocido aún la derrota y se han hecho con el liderato de este Grupo II de la División de Honor Andaluza. Pero no deben bajar los brazos lo más mínimo.

El equipo de José Sevilla, pese a su buen momento y que es el equipo que marca el ritmo ahora mismo en la clasificación, no quiere despegar los pies de la tierra y tomar excesivas confianzas tan pronto. Hoy, sin ir más lejos, tiene una complicada salida al feudo de un Malaka que suma solamente tres puntos menos y que ha caído derrotado una vez en cinco duelos disputados, con tres victorias y un empate, por lo que podría considerarse, por el momento, uno de los gallitos también. Así, los virgitanos viajarán a tierras malagueñas para tratar de seguir su buena racha y mantener la primera plaza.