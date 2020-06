Djukic: "El Almería tiene calidad y una plantilla muy amplia"

El entrenador del Sporting, Miroslav Djukic, considera que "para entrar en el 'play off' harán falta cuatro victorias en los seis partidos que quedan", unos encuentros que, según vaticina, serán "durísimos". Para el técnico del Sporting "el equipo está en un momento muy bueno tras empatar con el Rayo y ganar en casa", cuatro puntos que les "hace otra vez apuntar hacia arriba y estar con la moral muy alta".

Tras la victoria ante el Lugo, Djukic reiteró "la mejoría en todos los aspectos, en el táctico, en el defensivo, el ofensivo, en el bloque y en los resultados". "No es fácil revertir la situación que había cuando llegamos, ahora estamos todos con la ilusión del 'play off', así que algo debimos de hacer bien", manifestó el técnico, que aseguró no sentirse "cuestionado" y que disfrutaba "trabajando con el equipo que está haciendo cosas muy buenas".

Djukic, que tiene apalabrada su continuidad si consigue meter al equipo en 'play off', destacó que toda la vida había vivido "de los resultados" y le encantaría "poder seguir dando paseos por Gijón" con su mujer. No obstante, entiende "que pueda haber frustración, porque lo normal en un club grande es que quiera subir y, por eso, la gente está un poco triste", pero considera que no pueden "estar pagando lo anterior" por lo que solicitó "positividad alrededor del equipo".

"En este momento, estaríamos quintos teniendo en cuenta la clasificación desde que llegué. El equipo está en mejora continua y necesita recibir aire de espalda que le empuje un poco hacia el objetivo de arriba", indicó el entrenador. Djukic quiere "mirar más allá de los resultados" y prefiere quedarse "con la sensación de un equipo en el que los jugadores cada vez son mejores y tienen más confianza en el sistema".

"Hay un equipo muy bueno que tiene que traer buenos resultados", sostuvo. Djukic ve al Almería como "un equipo de mucha calidad y con una plantilla muy amplia" y cuenta con un entrenador nuevo que "parece que trata de juntar las líneas y mejorar el aspecto defensivo".

Pero, a pesar de ello, confía en el buen momento de su equipo y afrontará el partido con la intención de "hacer cosas importantes". El técnico rojiblanco está seguro de que "será un partido muy difícil para los dos, porque ellos quieren meterse en ascenso directo y nosotros en el 'play off'"